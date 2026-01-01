劉馬車假稱同霍哥合拍三級片約女試鏡　霍哥暴怒除夕夜回港報警

曾因風化案被捕入獄的劉馬車早前出獄。日前鍾培生拳賽《培生擂台：無敵盃2025》上，他因在完場前衝上台挑戰Black Joe而再為為焦點。及後，劉馬車又再做出出位行徑，假稱自己與霍哥合拍三級片，並借機邀請網紅、KOL試鏡，令霍哥要出聲明澄清，又開Live交代事件。



劉馬車因在完場前衝上台挑戰Black Joe而再為為焦點。（截圖）

劉馬車早前放監。（資料圖片）

劉馬車假稱同霍哥合拍三級片

直播開始時，霍哥說：「我收到有女仔，起碼3個，有一個叫Iris嘅女仔，佢自己post，直播好好睇，身材好好嘅，收到劉馬車嘅邀請，好離譜。」及後霍哥亦展示了有關信息，並指劉馬車到處宣傳他與霍哥合作。霍哥：「我冇，亦都冇可能同劉馬車有任何影視上合作，亦冇可能合拍乜X嘢三級片，冇可能。」他又說：「唔知佢會唔會叫啲妹豬上佢工作室，剝衫剝褲，三級片呀嘛，實在太離譜。之前上網鬧我，OK冇問題，我當你派膠，但係呢樣嘢，我可以好明顯話你聽，劉馬車，你係犯緊法。你用緊我個名去呃人，唔知去啲咩地方，唔知做乜嘢。」

霍哥

霍哥公開澄清與劉馬車絕無關係。（截圖）

霍哥除夕夜回港報警

霍哥表示，本來已經網上報警及出聲明，但仍然在除夕夜抽空去報案。「係呀，本來喺澳門睇緊煙花，你哋成日笑我睇煙花。我唔X睇，我親身過嚟，晏晝已經走咗去警署，親身報警。」他也表示，警方已正在調查中。

霍哥公開澄清與劉馬車絕無關係。（截圖）

霍哥嬲爆：你咪X再提阿晶呢個名

直播當中，霍哥也因劉馬車經常提起阿晶而感到憤怒。霍哥說：「你話我食女乜都好，都冇問題。阿晶呢個名喺你把X口度講簡直係褻瀆！人哋走咗咁耐，唔該你尊重，唔好九唔X搭八。我知而家有好多唔鍾意我嘅人，聽到我提阿晶都好不爽，但係我同大家講呢件事。『劉馬車你個X街，你咪X再提呢個名，OK？』」