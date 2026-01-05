前港姐季軍透視露背裙大騷S身段　T-Back若隱若現「股惑」誘網民

現年22歲的2024年港姐季軍楊梓瑤（Amina）向來樣靚身材正，自卸任後一直保持最佳狀態，可謂「戰鬥格」十足。最近她似乎心情大靚，頻頻在社交平台「大派福利」，實行以靚相回饋粉絲支持。繼早前她飛往泰國旅行，先後分享了穿上白色 Tube top 配紅色高腰泳褲與大象洗澡的可愛照片，以及出海的火辣比堅尼照後，踏入2026年，楊梓瑤再度出招，實行要令網民在新年伊始便「流鼻血」。

楊梓瑤日前在社交網上載了一輯在三亞拍攝的新相和短片，她先是在當地爆紅的Studio，試玩了一個網紅妝，期間楊梓瑤更無懼素顏示人，紀錄全個「轉妝」過程。不過，真正令網民起哄的，是另一個簡單寫著「Hi 2026」的 Post。雖然文字簡潔，但照片的吸睛程度卻是「爆燈」。相中可見，楊梓瑤穿上一襲 Bling Bling 連身裙，看上去高貴大方，但原來「好戲在後頭」。這條裙子的剪裁盡顯其修長的 S 形身段，大露白滑玉背，將其完美的線條表露無遺。

而最令網民暴動的，則是其中一張背面照。楊梓瑤不只展現背部線條，更大玩「股惑」。由於裙身採用透視質料，在燈光照射下，內裡的黑色 T-back 若隱若現，極具視覺衝擊力。這種「絕對領域」的性感，既神秘又大膽，瞬間衝擊網民眼球。

不少網民看後紛紛留言大讚這位港姐「索到爆」，直指這身打扮是「最強福利」：「靚」、「好美」、「女神」，看來楊梓瑤在2026年伊始，已經成功俘虜了一眾網民的心。

