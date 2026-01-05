Sydney Sweeney為拳擊新戲增重30磅　驚訝超澎湃巨胸竟能升級變大

28歲荷里活性感女神Sydney Sweeney為近年火速冒起的新星，短短數年內憑影視作品《高校十八禁》（Euphoria）、《蜘蛛夫人》（Madame Web）及《真的狠愛你》（Anyone but You）等作品成名，成為新一代銀幕性感女神！雖然觀眾一直以來目光均聚焦於Sydney Sweeney的甜美外貌及逆天驕人身材之上，然而她仍不斷尋求突破，去年於美國推出的拳擊新作《Christy》則為對演技考驗的表表者，近日先後於亞洲地區上映。

Sydney Sweeney擁有甜美外貌及逆天驕人身材！（Sydney Sweeney IG圖片）

《Christy》劇情改編自前世界超沉量級女拳王Christy Martin的真人真事，為了寫實呈現女主角選手階段的體型及應付拳擊動作場面，Sydney Sweeney在開鏡前增重高達30磅，在拍攝期間更放飛自我進食，靠果醬三文治與墨西哥捲餅吸收大量卡路里維持身型，巔峰時期體重直逼137磅！Sydney Sweeney向來擁有玲瓏浮凸的曲線好身材，但自爆在體型變化之下要重新買新衫：「我以前的衣服全部都穿不下，一向穿着23吋牛仔褲，但當時則要穿27吋！」

Sydney Sweeney在開鏡前增重高達30磅，寫實呈現女主角選手階段的體型及應付拳擊動作場面。（《Christy》電影劇照）

Sydney Sweeney為演活角色增重30磅，花絮相片中身型變化超大！（《Christy》電影花絮照）

遠睇都覺得Sydney Sweeney漲咗幾個碼！（《Christy》電影花絮照）

Sydney Sweeney更驚訝自己澎湃的巨胸竟然還能夠變大：「我的胸部變大了！連屁股也變大了！實在太瘋狂！」連自己也難以致信飽滿豐潤上圍還有升級空間！

即睇更多Sydney Sweeney性感靚相！

Sydney Sweeney早前以「瑪麗蓮夢露裝」出席《美傭誘罪》首映禮！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney逆天魔鬼身材逼爆低胸長裙。（GettyImages）

Sydney Sweeney逆天魔鬼身材逼爆低胸長裙。（GettyImages）

Sydney Sweeney逆天魔鬼身材逼爆低胸長裙。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney胸前谷到盡擠出人字型事業線。（GettyImages）

Sydney Sweeney胸前谷到盡擠出人字型事業線。（GettyImages）

Sydney Sweeney胸前谷到盡擠出人字型事業線。（GettyImages）

Sydney Sweeney的上圍超重量級！（GettyImages）

Sydney Sweeney的上圍超重量級！（GettyImages）

Sydney Sweeney的上圍超重量級！（GettyImages）

Sydney Sweeney身材實在無懈可擊！（GettyImages）

Sydney Sweeney身材實在無懈可擊！（GettyImages）

荷里活火速上位的性感女星Sydney Sweeney，以性感打扮出席主演電影《鬼聖胎》首映！（視覺中國）

Sydney Sweeney上身以設計奇特的立體陶瓷花叢裝亮相《鬼聖胎》首映禮，小露性感側乳。（視覺中國）

Sydney Sweeney的立體陶瓷上裝，亦有一對白色手臂從後伸出，似托住驕人上圍！（視覺中國）

Sydney Sweeney為了宣傳新戲，趁聖誕節向粉絲派聖誕福利，以紅色露肩低胸短裙聖誕裝束示人！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney的福利當然不會令粉絲失望，在「聖誕卡」裡傾倒豐滿上圍，視線角度超邪惡！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney的超低胸紅裙造型視覺效果非常性感！（視覺中國）

Sydney Sweeney的超低胸紅裙造型視覺效果非常性感！（視覺中國）

Sydney Sweeney以一身招牌紅色低胸長裙現身People's Choice Awards，成為全場鏡頭焦點！（視覺中國）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney泳衣照尺度超大膽，更在汽車後座拉起泳褲「腿張開」。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney將於3月14日白色情人節推出冠名款比堅尼，更親身示範造型。（Frankies Bikinis IG圖片）