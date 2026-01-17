《高校十八禁》第三季預告上架　Sydney Sweeney「動物play」超激

【Sydney Sweeney/高校十八禁】美劇《高校十八禁》（Euphoria）自2019年開播以來就引起不少話題，討論熱度多年來也絲毫沒有減卻，反而「蜘蛛俠女友」Zendaya和「性感女神」Sydney Sweeney等人走紅後，成為了其中一個可供粉絲「朝聖」的劇集，而歷久不衰。
等了又等，《Euphoria 高校十八禁》第三季終於在今年春季於HBO開播！日前（15/1）官方釋出了《Euphoria 高校十八禁》第三季的預告片，劇中不少大膽、激情、令人熱血沸騰的畫面隨即在網上引起討論，特別是Sydney Sweeney在其中出現，扮成狗仔的性感場面，更是網民的焦點。
