馮盈盈着bra top做gym身材升級令人讚嘆　俯身動作衝擊視覺好震撼

現年31歲的2016年香港小姐冠軍馮盈盈 (Crystal) 當選後即備受力捧，可是自2022年年初以來卻屢傳失寵兼被雪藏，不過她本人已澄清了沒有被雪。馮盈盈近年積極增值自己，2023年年初她重返母校香港大學進修食品產業管理市場營銷碩士，當時就有傳她進修為未來轉行鋪路。前年她考獲一級榮譽優等成績（Distinction）港大碩士畢業，真是又靚又叻女。月前她成為內衣品牌代言人，拍攝了多輯震撼眼球的性感內衣宣傳照，大騷誘人身材。

上圍升級性感誘人

馮盈盈昨日又大派福利，於IG分享了她健身的靚相，發文寫道：「2018年，我開始接觸健身，中間雖然有過中斷，但每次重新出發，都是我的健身教練一直在旁指導，陪伴我成長。不知不覺8年了，來到我們最後一堂，心裡難免有些失落，感謝你這些年的訓練和支持，讓我變得更強壯！祝你未來開啟事業新篇章，發展更上一層樓💪」。相中可見馮盈盈化上精緻妝容，穿上紫藍色運動BraTop配黑色瑜伽褲在進行各項器械的操練，她的健身教練在旁指導她。而網民的焦點就落在馮盈盈的驕人身材之上，上圍看來升級了的她性感誘人，尤其是俯身動作更是衝擊視覺。一眾網民都睇到心心眼，大讚馮盈盈又靚又好身材，簡直完美。

