專訪｜港產AV女優Alice赴台三年窮途　淚揭兒被歧視：話佢冇媽媽

講起AV女優一詞，大家可能會聯想起三上悠亞、蒼井空、波多野結衣、瀨戶環奈，或者港產AV女優素海霖（繪麗奈，Erena）。約於兩年前，Alice Wong（王籽）成為港產AV女優的第二人，但她卻走上與素海霖不一樣的路線，到了台灣發展。當時台灣正值AV產業蓬勃，不止是對影片數量需要急增，對AV女優數量需求更是愈來愈多。Alice憑「香港人妻」之名在當地闖出名堂，那麼經歷了三年後，發展又如何？



多年前Alice Wong（黃籽）到台灣發展前曾接受《香港01》專訪。（資料圖片/葉志明 攝）

AV人妻女優闖台灣三年：交租都交到冇錢

Alice接受《香港01》專訪，她坦言三年內拍了約20套成人電影作品，第一年在台灣的收入確實可觀，雖然第一套僅達5位數，但因為有名氣，所以平均下來第一年收入已有50萬港幣，但好景不常，第二年業內資金明顯減少，人工直接砍半，收入只剩15萬，第三年更只拍了兩套。相比起初期以拍AV為主，現時她更着重於粉絲經營及出席活動。問到現時收入與支出不成正比，她苦笑：「係呀，啱啱交租都未夠交，因為我搬咗出嚟住。自從加藤鷹嗰套（約兩年前）之後我就搬咗出嚟住，而家交租都交到冇錢，一萬蚊一個月。」

Alice Wong已拍過20套AV作品，產量頗多。（受訪者提供）

轉型謀生

為了維持生計，Alice透露現時轉向OnlyFans平台自主經營，自編、自導、自演，每月收入約數千至一萬港元，僅夠支付在台灣的房租與基本開支。儘管去年她有6套作品成功在日本平台上架，並為她帶來十多萬港元的酬勞，但成人影片產業的萎縮讓她不得不開始思考回港發展的後路。

Alice Wong嘆兒子在學校被同學嘲笑「冇媽媽」。（受訪者提供）

學生手冊上「消失」的母親

職業成就之外，Alice內心最柔軟也最疼痛的部分，是她現年7歲、正就讀小學一年級的兒子。由於長期在台灣工作，兒子的接送與照顧多由父親和奶奶負責。不過，長時間的骨肉分離卻成了她心中的一條刺。Alice坦言，兒子的學生手冊上完全沒有填寫她的聯絡資料。她無奈地說：「一方面係因為我唔喺香港，二嚟係佢爸爸唔想寫。」在學校中，身為親生媽媽的Alice彷彿是一個不存在的人。這種「隱形」的身份，也讓兒子在學校承受了巨大的壓力。

小朋友遭譏「冇媽媽」

「佢啲同學成日話佢冇媽媽，因為次次參加活動都係爸爸或者奶奶。」Alice語帶哽咽地表示。對一個小一學生來說，同學的譏諷無疑是沉重的傷害。幸而，Alice的小朋友也頗為樂觀，對於長時間與母親的分別，反而更着重於與母親相處的時光。每當Alice短暫回港陪伴兒子時，兒子總會表現得特別興奮，甚至會大聲向周遭的人介紹：「呢個係我媽咪，我有媽咪㗎！」這種孩子式的「炫耀」，其實是他在向世界宣告：他不是「冇媽生」的孩子。

港產AV女優Alice曾與前日本AV女優小宵虎南合作拍片。（受訪者提供）

Alice Wong表示，現時主力經營社交平台和OF平台。（受訪者提供）

小朋友遭前夫女友動粗

「佢一直有個心願，就係想同媽媽一齊。佢好識諗⋯⋯」Alice說道。說罷，她提到，想回港發展的原因也是因為想念小朋友。「前夫有女朋友打佢。有一次佢同我講：『姐姐打我。』而家前夫已經唔係同以前個女朋友一齊，但係佢（小朋友）有陰影。」問到他們多久會見一次面，她表示現時會台灣、香港兩邊走，大約一個月見兩至三次，每星期到前夫家接小朋友回家住兩日。

不敢向小朋友坦白自己係AV女優

社會對AV女優始終會有芥蒂，自小Alice離開小朋友到台灣工作謀生，分離固然是一大難題，其次，媽媽的職業也可能對他生活構成影響。問到小朋友是否知道她的職業，她回答：「暗示過，或者有一日等佢發現就會同佢講。佢係一個堅強嘅小朋友。其實好多台灣女優都係單親媽媽，100個入面可能50個都係。」

