日本AV女優川越鈴子推半裸寫真集　零下瞓雪地「騰騰震」畫面唯美

【川越鈴子/寫真/日本AV女優】川越鈴子（川越にこ）有「暗黑廚娘」之稱，除了本業AV女優以外，她更因擁有多項技能而知名，除了是義大利料理廚師，擅長日式西式中式甜點，也是更係蔬菜侍酒師、蔬菜專家、食品協調員和衛生經理外，亦考獲了中型電單車駕照、小船一級駕照、水上電單車駕照、餐飲服務技能認證、硬筆技能認證2級以及淋巴護理治療師。



川越鈴子被台灣傳媒封為「三上悠亞接班人」。（ig@kawagoeniko）

川越鈴子不止十項全能

除此之外，跳舞、唱歌、運動、行山、釣魚、潛水、游水、排球、籃球、五人制足球、柔道也相當精通，可稱得上真正的樣樣皆能，入得廚房出得廳堂、陪玩陪食、能文能武，甚至比「兄弟」朋友更似「兄弟」！

川越鈴真係十項全能。（ig@kawagoeniko）

川越鈴真係十項全能。（ig@kawagoeniko）

川越鈴係名副其實嘅入得廚房，出得廳堂！（ig@kawagoeniko）

川越鈴係名副其實嘅入得廚房，出得廳堂！（ig@kawagoeniko）

川越鈴子跳舞跳得好好。（資料圖片/林迅景 攝）

川越鈴子。（資料圖片/林迅景 攝）

瞓雪地影寫真

早前台灣成人展中，《香港01》獨家採訪 課金$1800俾AV女優白峰美羽打屁股！ 直擊台北《TOP女神感謝祭》 也讓大家見到了她可愛文靜的一面。雖然她暫時未有計劃到香港出席活動，但最近她即將推出最新半裸寫真集。日前（19/1）她在Instagram中分享短片，原來在冬日裏她專程去了青森縣拍攝寫真集，冬日下大雪的日子中，她穿着單薄的服裝，下身更只穿了一對黑色透花絲襪躺在雪地裏拍攝。據知當地天氣，晚上氣溫只有零下5度，難怪片中的她會凍到「騰騰震」，非常之敬業！

川越鈴子到青森縣影寫真。（ig@kawagoeniko）

川越鈴子到青森縣影寫真。（ig@kawagoeniko）

川越鈴子不停顫抖。（ig@kawagoeniko）

川越鈴子不停顫抖。（ig@kawagoeniko）

睇見都覺得凍呀！（ig@kawagoeniko）

睇見都覺得凍呀！（ig@kawagoeniko）

川越鈴子出寫真。（ig@kawagoeniko）