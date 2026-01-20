朱智賢高級度假村大解放曬驕人身材 食肥了依然充滿自信堅拒節食
撰文：張嘉敏

現年39歲的朱智賢曾先後參選2012年和2013年《香港小姐競選》，之後簽約無綫成為藝人正式入行，她於2023年在IG發長文宣布即將離巢無綫，結束10年賓主關係。當時她在帖文中透露：「這個決定也是挺突然的。」表明自己並非早有離開之心，而回復自由身的她，亦努力開展新工作。朱智賢曾被爆與人夫黎振燁疑「偷食」，仍獲得前男友謝東閔原諒，然而她與謝東閔拍拖8年於2024年分手。離巢後的朱智賢積極經營社交網做KOL，不時分享生活日常。
食肥了身材依然fit爆
昨日，朱智賢於她的IG分享多張她旅遊期間，在高級度假村泳池拍攝的性感泳裝美照和短片，留言寫道：「呢度就係之前介紹過嘅Alila，俾大家睇返佢嘅infinity pool景色 係真係一絕嘅❣️ 2日1夜perfect vacation PS: 我知而家嘅我係真係肥咗嘅 不過我都係堅持唔會戒口😝」。相中可見朱智賢穿上白色比堅尼，展現出玲瓏浮凸的驕人身材，她在池邊曬太陽享受日光浴，又在水中暢泳，相當寫意。雖然她說自己肥了，但根本就看不到她肥在那裡，身材依然Fit爆。