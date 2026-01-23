《娛樂新聞台》最S身材主播鍾翠詩：朋友話呢條裙最襯我

2024年港姐十強，《2023年溫哥華華裔小姐》亞軍及最上鏡小姐的鍾翠詩（Tracy）今日（22/1）以低胸爆乳晚裝出席保良局周年慈善餐舞會。鍾翠詩接受《香港01》訪問時，表示為隆重其事，而選了這條裙。「因為未着過白色。其實我試咗四五套衫，其中一套係淺藍色，好似Cinderella咁，我覺得太誇張，想留返台慶先着。」



鍾翠詩（Tracy）「胸懷大痣」！（葉志明 攝）

「胸懷大痣」太震撼

「我屋企人同朋友話呢條最襯我，所以就揀咗呢條。（邊條最性感？）唔⋯⋯有一條都幾性感，但係似我第一次參加台慶嗰條咁。（驚唔驚呢條太震撼？）你覺得呢？（而家睇唔到）哈哈，我肚腩大咗。」

鍾翠詩（Tracy）原來好有料！（葉志明 攝）

想參加下輯《女神配對計劃》

她表示，除了特別挑選了晚裝，也有珠寶品牌。「都6位數。」早前生日，她表示很多朋友約食飯，所以放縱了不少也了肥了2kg。她也表示，生日願望希望有更多工作和劇集拍攝。被問到感情狀況，她坦言一片空白，有記者提議她參加下一次的《女神配對計劃》，她也表示十分有興趣。

鍾翠詩（Tracy）原來好有料！（葉志明 攝）

想陪多啲有情問。

訪問中，鍾翠詩也透露弟弟有情緒上的需要，希望能有更多時間可以陪伴左右。「佢康復得好快，因為有家人喺度，佢有安全感。嗰時我好想post多嘢，但係又想專心照顧細佬，但係我都⋯⋯我好錫佢，希望佢知家姐同爹哋媽咪都好錫佢。」

鍾翠詩（Tracy）身材好好。（葉志明 攝）

鍾翠詩（Tracy）透露（葉志明 攝）

當晚鍾翠詩（Tracy）獲珠寶品牌贊助。（葉志明 攝）

當晚鍾翠詩（Tracy）獲珠寶品牌贊助。（葉志明 攝）

當晚鍾翠詩（Tracy）坦言自己肥咗2kg。（葉志明 攝）

袁文靜出席保良局周年慈善餐舞會。（葉志明 攝）

袁文靜出席保良局周年慈善餐舞會。（葉志明 攝）

鄧伊婷出席保良局周年慈善餐舞會。（葉志明 攝）

鄧伊婷出席保良局周年慈善餐舞會。（葉志明 攝）

李尹嫣（Victoria）出席保良局周年慈善餐舞會。（葉志明 攝）