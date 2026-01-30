Sydney Sweeney創內衣品牌親自性感代言　宣傳照狂騷傲人上圍

28歲荷里活性感女神Sydney Sweeney為近年火速冒起的新星，短短數年內憑影視作品《高校十八禁》（Euphoria）等作品成名，其甜美外貌及逆天驕人身材讓她成為新一代銀幕性感女神！Sydney Sweeney繼上年底以心理驚慄電影《美傭誘罪》（The Housemaid）創下票房佳績，更乘勢推出自家內衣品牌SYRN，親自擔任老闆兼代言人，以性感形象大推性感內衣！

Sydney Sweeney推出自家內衣品牌SYRN。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney除了做老闆以外，當然會親自性感代言。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney著起自家品牌內衣特別性感！（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney出盡力宣傳。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney出盡力宣傳。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney出盡力宣傳。（SYRN IG圖片）

全系列Cup數由30B到42DDD共44個尺碼

Sydney Sweeney創立內衣品牌SYRN，創作理念源自認為女性胸部與身體就如指紋一樣，每個人都獨一無二，因此為廣大女性推出全系列胸圍尺碼，多達44個大細不同的Cup數尺碼，款式由30B至42DDD皆有涵蓋，對不同體型的女性更有包容性！

Sydney Sweeney認為每位女性的胸部與身體都獨一無二。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney的內衣品牌推出多達44個尺碼Cup數。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney的內衣由30B到42DDD。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney品牌Cup數最大竟然出到42DDD。（SYRN IG圖片）

品牌四大設計主題 頭炮主打最性感「誘惑」系列

SYRN在全系列尺碼外，內衣設計款式更採用四大系列主題，包括性感度最高的Seductress誘惑系列、Romantic浪漫系列、Playful玩味系列以及日常舒適穿搭的Comfy系列。Sydney Sweeney作為性感女神，當然以誘惑系列作為頭炮主打，其餘或系列產品將會陸續推出市面。

Sydney Sweeney品牌頭炮主打性感度最高的Seductress誘惑系列。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney亦將會推出Romantic浪漫系列。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney亦將會推出Playful玩味系列。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney亦將會推出日常舒適穿搭的Comfy系列。（SYRN IG圖片）

即睇更多Sydney Sweeney性感靚相！

Sydney Sweeney擁有甜美外貌及逆天驕人身材！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney早前以「瑪麗蓮夢露裝」出席《美傭誘罪》首映禮！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney逆天魔鬼身材逼爆低胸長裙。（GettyImages）

Sydney Sweeney逆天魔鬼身材逼爆低胸長裙。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney胸前谷到盡擠出人字型事業線。（GettyImages）

Sydney Sweeney胸前谷到盡擠出人字型事業線。（GettyImages）

Sydney Sweeney胸前谷到盡擠出人字型事業線。（GettyImages）

Sydney Sweeney的上圍超重量級！（GettyImages）

Sydney Sweeney的上圍超重量級！（GettyImages）

Sydney Sweeney的上圍超重量級！（GettyImages）

Sydney Sweeney身材實在無懈可擊！（GettyImages）

Sydney Sweeney身材實在無懈可擊！（GettyImages）

荷里活火速上位的性感女星Sydney Sweeney，以性感打扮出席主演電影《鬼聖胎》首映！（視覺中國）

Sydney Sweeney上身以設計奇特的立體陶瓷花叢裝亮相《鬼聖胎》首映禮，小露性感側乳。（視覺中國）

Sydney Sweeney的立體陶瓷上裝，亦有一對白色手臂從後伸出，似托住驕人上圍！（視覺中國）

Sydney Sweeney為了宣傳新戲，趁聖誕節向粉絲派聖誕福利，以紅色露肩低胸短裙聖誕裝束示人！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney的福利當然不會令粉絲失望，在「聖誕卡」裡傾倒豐滿上圍，視線角度超邪惡！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney的超低胸紅裙造型視覺效果非常性感！（視覺中國）

Sydney Sweeney的超低胸紅裙造型視覺效果非常性感！（視覺中國）

Sydney Sweeney以一身招牌紅色低胸長裙現身People's Choice Awards，成為全場鏡頭焦點！（視覺中國）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney泳衣照尺度超大膽，更在汽車後座拉起泳褲「腿張開」。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney將於3月14日白色情人節推出冠名款比堅尼，更親身示範造型。（Frankies Bikinis IG圖片）