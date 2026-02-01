「港女網紅」Colanda染怪病突抽搐　搭地鐵「血染地板」撞斷門牙

「港女網紅」Colanda前年做facial出意外令眼角膜受損險盲，怎料禍不單行，近日她坐地鐵時又發生嚴重意外，險些毁容，更仆崩兩隻門牙！她在Threads上分享自拍照，畫面令人矚目驚心！



「港女網紅」Colanda。（ig@colanda1023）

密閉車廂驚見血泊

她在Threads上貼出一張躺在床上，嘴巴蓋上紗布，滿臉滿身都是血印的照片，恍似經歷了大災難，死裏逃生一般。她寫道：「點解人地尋人咁容易，我搵極都搵唔到。我又要問有冇人前晚搭地鐵。夜晚7點40分-8點左右見到有人係車廂入面暈低，係中環站送上白車。我最後見到嘅畫面係架車滿人望住我，好恐怖。醫生一路都話如果知我事發經過，可能有助治療。我都想知點解可以暈到跌斷牙，幫幫我吧。」

怪病真身係呢個？

其後，有網民留言表示，當時目擊事發經過：「我見到個畫面係，有一位女性抽搐，由座位跌咗地下，地下有一灘血，繼續抽筋。而旁邊有位著黑色皮褸想幫手，但現場好似有兩位地鐵職員幫手。因為可能地下有血，好多人以為係咪咩病毒之後四散，因為後面因為事故延後到10-15 mins，好多人走咗。」也有網民分享自身經驗，表示Colanda疑似是「血管迷走神經性昏厥」。

Colanda搭地鐵時暈倒，臉着地撞斷兩隻門牙。（ig@colanda1023）

縫三針慘變「崩牙妹」

經醫院治療後，Colanda再影相po上網報平安，不過畫面就頗為震撼。原來她因為在地鐵車廂暈倒，所以斷了兩隻大門牙。照片上，她也標注寫道：「完完全全政策受害者，21年打完針到而家暈咗10次，但搵唔到病因。到安全帶之亂個個迫晒去搭地鐵，逼到缺氧可以跌斷兩隻門牙，搞到兩日連粥都食唔到。個嘴縫咗3針，入急症又加價。習慣吓我講嘢漏風先。休息兩日就會冇牙出現，因為再休得多都冇用。」