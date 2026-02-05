「愛回家小花」素顏教煮減肥健康餐　緊身衫晒豐滿身材成網民焦點

羅雪妍因在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「威龍法律部Gigi」一角而成功走進觀眾的生活，憑藉甜美清純的外貌與火辣的身材，被封為宅男女神，吸引了大批粉絲。除了在螢幕上擁有亮眼表現，她私下有著健康飲食管理的習慣。近日，她在社交平台上分享了如何以200元製作4日健康減肥餐的過程，引起廣泛關注與討論。

羅雪妍200元煮4餐

在影片中，羅雪妍展示了她如何在TVB收工後不選擇外出用餐，而是親自前往超市購買食材。以約205元的預算，她購入番茄、洋蔥、牛腩、鯊魚骨湯包及豬骨等食材，成功製作出「番茄牛腩」和「鯊魚骨響螺湯」兩道主菜，足夠維持四天的健康飲食。羅雪妍分享道，為了配合近期開始的健身計畫和飲食控制，特意學習親自下廚的方法，並將這份經驗帶給粉絲。不過，除了羅雪妍的用心烹飪，她在影片中的穿搭亦成為討論焦點。白色束腰短版上衣搭配黑色貼身運動褲，露出纖細的腰肢與傲人的曲線。在烹飪過程中，她若隱若現的腹肌線條與玲瓏有致的身型吸引了無數網友的目光，並獲得「入得廚房，出得廳堂」的美譽。

羅雪妍曾擔任六合彩節目主持及瑜伽導師

現年31歲的羅雪妍於2020年參選港姐雖僅止步12強，但卻為她打開了星途。她成功加入TVB，出演多部熱播劇如《愛·回家》、《白色強人II》、《痞子無間道》及《新聞女王》等，逐漸成為觀眾熟悉的面孔。除此之外，她還曾擔任六合彩節目主持及瑜伽導師，多才多藝的形象令她星路前景備受看好。羅雪妍憑藉亮麗外貌、精湛演技及對健康生活方式的分享，不僅展現了自身的魅力，也贏得了更多粉絲的喜愛與支持。

