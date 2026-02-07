非常檢控觀｜林凱恩、莊易羚慘死口含蝴蝶花　死狀淒美定變態？

無綫（TVB）劇集《非常檢控觀》劇情愈來愈緊湊，最近播出的「蝴蝶花殺手」單元更是氣氛詭異！劇情講到「蝴蝶花姊妹花」凌卓霓（林凱恩 飾）及邢文珌（莊易羚 飾）先後遇害，兇手行兇手法極度離奇：死者遇害時均穿著蝴蝶花長裙，口中被插上一朵蝴蝶花，臉上更被利器刻上英文字母「SXXT」。這種「儀式感」極重的死狀，雖然畫面帶點淒美，但更多的是令人毛骨悚然的恐懼感！而展熊飛（吳偉豪 飾）更因此捲入漩渦，成為頭號嫌疑人。



林凱恩死狀恐怖。（《非常檢控觀》截圖）

莊易羚慘死：展熊飛想殺我！

劇情去到第14集更加峰迴路轉，莊易羚在死前最後一刻打通999求救，更在電話中直指：「展熊飛想殺我！」就是這句「遺言」，令吳偉豪瞬間由證人變疑犯，被全城通緝兼被傳媒封為「蝴蝶花殺手」，認真水洗都唔清。TVB收視｜《非常檢控觀》承接上周好氣勢19.1點 《中年4》達20點

莊易羚死前打999，更在電話中直指：「展熊飛想殺我！」（《非常檢控觀》截圖）

莊易羚成為第二名死者，死狀相同。（《非常檢控觀》截圖）

莊易羚慘死口含蝴蝶花。（《非常檢控觀》截圖）

吳偉豪「人贓並獲」

緊接第15集，馬德鐘、賴慰玲聯同袁鎮業、程浩駿一行四人，根據線索踩上賈穎詩（周麗欣 飾）的畫室調查。怎料一開門，就撞見一臉錯愕、驚魂未定的吳偉豪。眾人視線一轉，赫然發現賈穎詩已經倒斃現場，死狀與前兩名受害者一模一樣！眼見「人贓並獲」，袁鎮業與程浩駿即時上前將吳偉豪鎖起。到底吳偉豪是否真的精神失常殺人，還是被人佈局陷害？劇情發展真係令人甚至緊張！非常檢控觀｜莊易羚入行三年主播轉型做打女 第一次試戲即被揀中

賈穎詩（周麗欣 飾）成為第三個死者。（《非常檢控觀》截圖）

吳偉豪「人贓並獲」！（《非常檢控觀》截圖）

