河北彩伽「校正回歸」用返舊名河北彩花　網民：梁烈唯2.0！

應該叫佢河北彩花定河北彩伽？其實都是同一個人，分別不大！日本「AV天后」、前日本AV女優河北彩花（前名河北彩伽）近日再度宣布，在經歷了不到兩年的「改名風波」後，她於2月6日將藝名由「河北彩伽」改回大家最親切的「河北彩花」。此舉引發全網熱議，更有香港網民笑稱這根本是「梁烈唯2.0」，重演當年「梁烈唯＞梁競徽＞梁烈唯」的經典戲碼。



移籍新東家T-Powers

河北彩花這次改名，主要是配合她的人生新篇章。她宣布正式離開原本的經紀公司 Mine's，移籍至業界老牌巨頭T-Powers，與櫻空桃、大槻響等女神成為同門。回顧她的改名史，在2024年3月她從出道公司 Cruse Group轉投Mine's並改名為「河北彩伽」。當時不少粉絲哀號「彩伽」翹口，比「彩花」更難記住。2026年2月，她再度轉公司，由Mine's轉到新東家T-Powers。她透過社群平台感性發言，表示要在出道第8年開啟「第三章」，並決定用回最初的「河北彩花」。AV女優河北彩花襲港生圖曝光 爆最愛成熟男：曾經同大29歲嘅拍拖

河北彩花有日本AV界神顏之稱。（IG@saika_kawakita__official）

以日本AV女優靚樣嚟講，河北彩花真係排名第一。（IG@saika_kawakita__official）

河北彩伽宣布改名河北彩花。（ig截圖）

網民毒舌：梁烈唯表示，呢招我熟！

對於這場「回歸命名儀式」，香港網民反應最為幽默。許多人第一時間聯想到藝人梁烈唯（現名梁競徽），當年他在改名與被叫回舊名的邊緣反覆橫跳。網民紛紛留言：「兜兜轉轉，都係舊愛最好」、「改名係咪為咗清庫存？」、「梁烈唯表示：呢招我熟！」