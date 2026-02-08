東張女神無懼素顏居家服開Live　領口過鬆好身材若隱若現惹人遐想

27歲的俞可程（Kanis）可以說是近排討論度最高的「東張女神」，雖然加入節目短短日子，但憑藉誘人身材及大膽的採訪風格迅速上位。早前她採訪巴士車長遭巴士迷示愛，以及被超市「上水男『咪』神」嫌棄太瘦等，多宗熱話令她人氣急升，IG追蹤人數已突破3.5萬，超越吳幸美、貓仔黎寬怡等師姐。

現年27歲的俞可程（Kanis），是「2024香港小姐競選」之十強佳麗，畢業於香港城市大學測量學，參選前曾在專業測量行任職並成功考取測量師專業資格。

俞可程憑主持《東張西望》而多人認識。網民笑言每次俞可程做主持，都好易令人分心。（節目截圖）

俞可程身材FIt爆。（IG@kanissyu）

俞可程不時在社交平台「派福利」。（IG@kanissyu）

無懼素顏示人

而俞可程向來也非常「識做」，除了經常在社交平台分享性感美照大派福利外，昨晚更開直播與粉絲近距離互動。片中，俞可程完全沒有女神包袱，以全素顏示人，披著一把煞食長髮，皮膚緊緻光滑，完美展示「青春無敵」的一面。俞可程在直播期間介紹並試食自製的焦糖餅乾配乳酪，食得津津有味之餘，更不時對著鏡頭表情多多，非常貼地。

俞可程昨晚開Live片與網民互動。（IG@kanissyu）

俞可程無懼素顏示人。（IG@kanissyu）

不是整理衣服，露出迷人香肩。（IG@kanissyu）

應該望邊度？（IG@kanissyu）

居家服領口太鬆 不時整理惹遐想

不過原本一個介紹解康食物的直播，卻因為俞可程的衣著變得「不一樣」。她身穿一件寬鬆的居家服，領口設計又闊又鬆。在短短7分多鐘的直播中，她不時要動手整理衣領，一時將領子拉下露出香肩，一時又將領口拉回變回U領。期間領口一度滑落得太低，令其上位若隱若現，畫面惹人遐想！俞可程察覺後亦隨即拉起衫領掩蓋，以防走光。不少網民看到心心眼，紛紛留言：「素顏更美」、「好清純」、「素顔, 真女神！」甚至有人表示「唔夠喉」，要求女神下次增加直播時間：「咁快完？下次睇吓有冇時間開耐啲啦！」俞可程今次直播既能介紹食品，又能令粉絲開心，一舉兩得，果然識玩。

試食期間，衫領越跌越低。

事業線若隱若現。（IG@kanissyu）

好牙煙。（IG@kanissyu）

拉返好件衫。（IG@kanissyu）

俞可程大騷美腿。（IG@kanissyu）

非常清楚「流量秘密」。（IG@kanissyu）

好大方。（IG@kanissyu）

性感又可愛。（IG@kanissyu）