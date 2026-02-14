「話題女神」梁允瑜車禍後無懼寒冬　換狂野毛毛裝力谷火辣身材

現年28歲的梁允瑜（Chloe），憑台慶劇《黑色月光》中與馬志威上演一幕激戰肉搏戲碼，破格演出不僅成為全城熱話，更令她成功入屋，榮登新一代「話題女神」寶座！經常周遊列國享受生活的她，早前到日本旅行時驚遇車禍，幸好最後吉人天相，經檢查傷勢無大礙後，翌日已馬上收拾心情繼續行程。



梁允瑜同朋友去日本旅行。（IG@cl.chloee）

狂野造型挑戰氣溫極限

適逢今日（2月14日）是情人節，雖然身在冰天雪地，但梁允瑜依然不忘大派福利！她在Instagram的限時動態上分享了兩張極度吸睛的雪地性感照。相中的她無懼嚴寒，在陽光普照、藍天白雲與壯麗的雪松林背景下，穿上一套極具野性美的大地色「毛毛戰衣」。

這套充滿原始狂野風的服裝由毛毛Tube Top及超短迷你毛毛裙組成，完美展現了她深邃的鎖骨、零贅肉的火辣纖腰，以及一雙出名吸睛的逆天長腿。她更配搭了同款的厚實毛毛腳套，在雪地中擺出名模級的高冷Pose，氣場十足。

梁允瑜同朋友去日本旅行。（IG@cl.chloee）

而在另一張合照中，梁允瑜與同行女友人一同入鏡。有別於梁允瑜的狂野奔放，友人穿上一套純白色的毛毛裝，並配戴着可愛的巨型白毛毛耳罩，兩人一黑一白、一野性一甜美的對比，在白茫茫的雪地中構成了一幅極具視覺衝擊的絕美畫面，難怪網民睇到隔住個mon都覺得熱血沸騰！

梁允瑜身材真係好好。（IG@cl.chloee）

講起梁允瑜就一定睇相！勁索呀！（ig@cl.chloee）

「話題女神」梁允瑜：從爆粗港姐到TVB御用邪花

現年28歲的梁允瑜（Chloe Leung），擁有176cm的高䠷模特兒身材，是近年備受矚目的TVB話題女星。她的入行經過相當戲劇性，曾參選《2021年度香港小姐競選》，期間因流出一段「爆粗」片段而聲名大噪，被傳媒及網民冠以「爆粗港姐」及「話題女神」的稱號。雖然最終落選，但她憑藉極高討論度，隨即獲簽約無綫電視（TVB）正式成為旗下藝人。

梁允瑜參選《2021年度香港小姐競選》入行。（資料圖片/葉志明 攝）

梁允瑜參演處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演性感秘書。（電視截圖）

在演藝發展方面，梁允瑜憑藉冷艷的外貌與惹火的身段，經常獲安排飾演極具發揮空間的「小三」或性感角色。她的影視代表作包括在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演性感秘書，以及在台慶重頭劇《黑色月光》中，與蔣基俊（馬志威飾）上演激烈床戲的索女。這些破格演出不僅讓她成功入屋，更令她被外界封為TVB新一代「御用邪花」。

在《黑色月光》中，梁允瑜十分有發揮。（電視截圖）

鏡頭以外，熱愛旅遊及水上活動的梁允瑜亦是社交媒體的寵兒。她經常在 Instagram 上大方分享周遊列國的點滴、性感誘人的泳衣照以及傲人身段，成功吸納大批忠實粉絲，無論在幕前還是網絡世界都極具人氣。

