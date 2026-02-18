東張女神疑太性感遭照肺後再捲土重來　26歲生日大曬美乳圖勁震撼

鄧凱文（Eris）在2023年參加《香港小姐競選》，憑甜美樣貌殺入決賽，最終三甲不入，但火速簽約TVB，成為經理人合約女藝員。而近年她亦為《東張西望》擔任主持，很快便憑著火辣身材，被網民封為「新一代東張女神」。向來大方的鄧凱文，早前分享一組在沙灘大騷「超強body」的性感照，但上載短短兩日便在社交平台神秘消失，引發外界猜測她是否因過於性感而遭公司高層「照肺」，引起網民熱議。

專訪｜孝順女鄧凱文新年到廟為母親求健康 自責未能畀家用感內疚

鄧凱文早前分享沙灘性感照兩日即刪，疑遭高層「照肺」。(IG:thm___)

鄧凱文這輯相相當火辣。(IG:thm___)

震撼！(IG:thm___)

鄧凱文26歲生日化身「低胸公主」

正當網民擔心女神從此封胸之際，今日鄧凱文再次在社交平台分享了8張性感美照，原來年初二正是她26歲生日，她寫道：「Happy birthday to myself !!🫶🏻🩷 #218 好似第一次初二生日 🥰🎊 🧧希望今年可以可以有好多機會 而且可以把握到！」

今日年初二是鄧凱文26歲生日。(IG:thm___)

戴上皇冠，化身公主。(IG:thm___)

雖然照片尺度明顯收斂，但鄧凱文依然沒有令粉絲失望。(IG:thm___)

勁好身材！(IG:thm___)

雖然今次的服裝尺度比起早前的沙灘泳衣照明顯有所收斂，但依然「睇頭十足」。相中，壽星女鄧凱文戴上皇冠化身優雅公主，分別換上淺藍色和白色的長裙，而兩條裙子同樣是低胸剪裁，將其驕人身材表露無遺，加上一身白滑肌膚，震撼一眾網民眼球。此外，不少網民紛紛留言送上生日祝福，可見這位東張女神萬千寵愛在一身！

生日快樂！(IG:thm___)

若隱若現，增添性感度。(IG:thm___)

好有童話feel！(IG:thm___)