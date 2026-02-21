Sydney Sweeney拍自家內衣品牌廣告　動作充斥性暗示挑戰公眾底線

28歲荷里活性感女神Sydney Sweeney為近年火速冒起的新星，短短數年內憑影視作品《高校十八禁》（Euphoria）等作品成名，其甜美外貌及逆天驕人身材讓她成為新一代銀幕性感女神！Sydney Sweeney今年推出自家內衣品牌SYRN，親自擔任老闆兼代言人，性感內衣更推出多達44個大細不同的Cup數尺碼，款式涵蓋30B至42DDD！日前Sydney Sweeney再次親身上陣拍攝內衣廣告，與男女模特兒互動拍攝竟有大量性暗示，畫面尺度驚人！

Sydney Sweeney早前推出自家內衣品牌做老闆！（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney親身上陣盡力宣傳。（SYRN IG圖片）

男模股後掃瞄條碼 手部動作充斥性暗示

Sydney Sweeney為個人內衣品牌拍攝廣告中，以運動款式內衣上陣，拍攝相當日常風格的廣告照，然而在個別相片中，與男女模特兒互動卻被認為相當意淫。Sydney Sweeney在其中數張相片中，與一位身材健碩的男模特兒拍攝，由在天台晾衫到被抱起托於肩上，到在男模股後以條碼讀取器在胯間掃瞄條碼，手部動作充斥性暗示意味。

Sydney Sweeney推出最新一輯內衣廣告。（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney與男模特兒一開始的互動相當日常。（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney與模特兒互動漸轉親密。（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney脫下男模長褲掃描條碼的動作充斥性暗示！（Sydney Sweeney IG圖片）

模特兒胯間吸啜沙冰 畫面尺度極其意淫

另一輯與女模特兒拍攝的廣告照中，Sydney Sweeney更環抱女模大腿，將一杯沙冰放在女模胯間、以口啜飲管流露誘惑眼神，女模特兒亦表露出驚喜而享受的眼神，畫面尺度被網民認為極其意淫，但同時亦吸引大量粉絲讚好。Sydney Sweeney繼早前在荷里活巨型地標上懸掛內衣後，再次挑戰公眾底線，連帶去年牛仔褲廣風引起的爭議風波，相信將會成為真正「廣告女王」，每逢接洽廣告代言均會倍受關注。

Sydney Sweeney在模特兒跨間吸啜沙冰的動作極其意淫。（Sydney Sweeney IG圖片）

即睇更多Sydney Sweeney性感靚相！

Sydney Sweeney推出自家內衣品牌SYRN。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney除了做老闆以外，當然會親自性感代言。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney出盡力宣傳。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney出盡力宣傳。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney認為每位女性的胸部與身體都獨一無二。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney的內衣品牌推出多達44個尺碼Cup數。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney的內衣由30B到42DDD。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney品牌Cup數最大竟然出到42DDD。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney品牌頭炮主打性感度最高的Seductress誘惑系列。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney亦將會推出Romantic浪漫系列。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney亦將會推出Playful玩味系列。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney亦將會推出日常舒適穿搭的Comfy系列。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney擁有甜美外貌及逆天驕人身材！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney早前以「瑪麗蓮夢露裝」出席《美傭誘罪》首映禮！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney逆天魔鬼身材逼爆低胸長裙。（GettyImages）

Sydney Sweeney逆天魔鬼身材逼爆低胸長裙。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney胸前谷到盡擠出人字型事業線。（GettyImages）

Sydney Sweeney胸前谷到盡擠出人字型事業線。（GettyImages）

Sydney Sweeney胸前谷到盡擠出人字型事業線。（GettyImages）

Sydney Sweeney的上圍超重量級！（GettyImages）

Sydney Sweeney的上圍超重量級！（GettyImages）

Sydney Sweeney的上圍超重量級！（GettyImages）

Sydney Sweeney身材實在無懈可擊！（GettyImages）

Sydney Sweeney身材實在無懈可擊！（GettyImages）

荷里活火速上位的性感女星Sydney Sweeney，以性感打扮出席主演電影《鬼聖胎》首映！（視覺中國）

Sydney Sweeney上身以設計奇特的立體陶瓷花叢裝亮相《鬼聖胎》首映禮，小露性感側乳。（視覺中國）

Sydney Sweeney的立體陶瓷上裝，亦有一對白色手臂從後伸出，似托住驕人上圍！（視覺中國）

Sydney Sweeney為了宣傳新戲，趁聖誕節向粉絲派聖誕福利，以紅色露肩低胸短裙聖誕裝束示人！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney的福利當然不會令粉絲失望，在「聖誕卡」裡傾倒豐滿上圍，視線角度超邪惡！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney的超低胸紅裙造型視覺效果非常性感！（視覺中國）

Sydney Sweeney的超低胸紅裙造型視覺效果非常性感！（視覺中國）

Sydney Sweeney以一身招牌紅色低胸長裙現身People's Choice Awards，成為全場鏡頭焦點！（視覺中國）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney泳衣照尺度超大膽，更在汽車後座拉起泳褲「腿張開」。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney將於3月14日白色情人節推出冠名款比堅尼，更親身示範造型。（Frankies Bikinis IG圖片）