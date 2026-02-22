夜王︱黃潔琪曬試鏡露肩超低胸戰衣　上圍渾圓飽滿露三吋事業線

香港夜總會題材賀歲片《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、Sammi鄭秀文攜同《毒舌大狀》破億原班人馬王丹妮、廖子妤、楊偲泳、何啟華、謝君豪與新加盟的楊偉倫、Mandy譚文萱、COLLAR成員李芯駖、林熙彤、Miko黃潔琪、麗英及盧鎮業等主演，票房截至昨日（21日）已突破4000萬元，極受觀眾歡迎！《夜王》作為今年女演員最百花齊放的電影，雲集數代港產片女神主演，其中馬來西亞代表之一Miko黃潔琪飾演最強外援Mickey，亦是戲中性感擔當，與「本地薑」楊偲泳有得揮！

Miko黃潔琪為東日夜總會最強外援代表人物！（《夜王》劇照）

《夜王》雲集數代港產片女神，簡直是全年女演員最百花齊花的電影！（《夜王》劇照）

黃潔琪成為《夜王》性感擔當之一！（黃潔琪IG圖片）

黃潔琪試鏡戰衣露肩超低胸 上圍渾圓飽滿露三吋事業線

黃潔琪於《夜王》各夜總會上班造型固然性感吸睛，不過作為大馬女神代表，Miko在拍攝前為奪得參演機會，特意來港參與試鏡，早前更公開自己試鏡戰衣，火辣搶眼度不下戲中造型！黃潔琪於社交媒體拍片，分享自己特意挑選一條珠片露肩超低胸中空連身短裙，以最貼切夜總會主題打扮試鏡：「今天要穿的就是我《夜王》Casting戰鬥裙！可以話由頭閃到落腳，而且呢條裙仲有好多小心機！」裙裝剪裁貼身之餘，更展露Miko渾圓飽滿上圍與三吋事業線，實在男士們唾唌欲滴！

黃潔琪分享當日為《夜王》試鏡時穿著的戰衣！（黃潔琪IG影片截圖）

黃潔琪相當有心思，挑選貼切夜總會題材的造型。（黃潔琪IG影片截圖）

黃潔琪的裙裝採露肩超低胸剪裁，非常性感！（黃潔琪IG影片截圖）

裙裝完美呈現黃潔琪性感身材。（黃潔琪IG影片截圖）

裙裝亦由頭閃到落腳！（黃潔琪IG影片截圖）

黃潔琪自嘲中空剪裁清涼 廖子妤跟隊留言大讚：好通風啊！

穿上試鏡戰衣後，黃潔琪更自嘲裙裝腰部中空剪裁非常清涼，笑指：「呢條裙犀利之處，就係任何天氣都唔會覺得熱！真係好通風啊！」Miko帖文一出，吸引近兩萬人讚好，連同樣來自馬來西亞、在《夜王》飾演Mimi姐的廖子妤亦跟隊留言大讚：「好通風啊！」

黃潔琪自嘲裙裝非常清涼！（黃潔琪IG影片截圖）

黃潔琪笑言裙裝中空剪裁非常通風！（黃潔琪IG影片截圖）