俞可程解畫性感睡衣Live　親剖《東張》辛酸：藝人要帶歡樂畀大家

「東張女神」俞可程為《2024香港小姐競選》十強佳麗之一。俞可程在參選後順勢加入TVB，在《東張西望》中擔任主持。雖說外表可能與傳統意義上，白裡透紅的美女有些分別，但憑其在幕前幕後的表現，也收穫了不少欣賞她的個性和外表的粉絲。



俞可程開Live引起討論。(ig@kanissyu)

苦主Dian向東張主持俞可程表示2021年認識當時聲稱做網約車司機的阿Matt。(截圖)

早前俞可程外遊時，頻頻在Instagram開直播與粉絲互動。上星期她曾穿着鬆身居家服拍片分享自製焦糖乾配乳酪，到情人節時，俞可程更再度「加碼」出招，加長直播時間之餘，更不慎露出黑色內衣，此「奇招」令她登上各大傳媒，網民也睇到心心眼，紛紛說：「妳犯規了」。面對網民的熱烈反應與傳媒報道，俞可程接受《香港01》訪問時，親自解開這場「性感風波」的背後真相，更大談由測量師轉戰幕前的辛酸史！

俞可程是新一代「東張女神」(IG圖片)

俞可程曬身材反擊被指太瘦。(IG圖片)

睡衣Live惹「走光」疑雲

對於近期成為網上熱話的「性感開Live」事件，俞可程受訪時直言感到意外，並親自拆解當晚的「犯規」衣著之謎。她表示一切都是無心插柳：「其實我一開始嘅目的就並唔係希望性感去引人注目，我真係純粹想分享啲嘢食啊同埋傾下偈。」她解釋當晚純粹是因為買到了人氣「杜拜朱古力」，想立刻與大家分享真實的試食反應：「我又喺屋企啦，咁沖完涼夜晚，咁跟住就著住睡衣。咁睡衣都比較寬鬆啲啦，咁但是我有即刻睇返我啲 live 嘅，咁我又覺得其實冇去到好性感或者冇真係走光。」單身東張女神情人節直播露Bra險洩春光 網民指犯規：你真係好正

錯重點？冇呀！重點咪就係俞可程着浴袍囉！（ig截圖）

俞可程：係錯咗重點呀！

對於外間將焦點全放在她的身材上，她無奈地大嘆：「我覺得係錯咗重點呀！所以就，我都希望大家可以真係 focus 返去我真係想分享嘅嘢嘅。」至於有網民猜測她是否想藉直播賺外快，她大方回應：「好多女仔都係用開 live 賺錢嘅。不過其實我當初開 live 呢，我就唔係真係諗到咁長遠嘅，都係純粹真係突然間無聊，咁就開一開 live 咁啫。」她認為若能因此賺到錢，絕對是一個Bonus。而提到公司有沒有「詐型」，她就大派定心丸：「其實我身邊嘅人啦，包括公司啦，都冇因為呢樣嘢去同我講過嘅⋯⋯咁所以都冇話照肺啊或者去責備我囉。咁但係我自己之後都會再小心啲嘅。」

俞可程不時在社交平台分享靚相。（IG@kanissyu）

俞可程憑主持《東張西望》而多人認識。網民笑言每次俞可程做主持，都好易令人分心。（節目截圖）

採訪基層慘案陷情緒低谷：做藝人要吸收負能量好難

撇除直播風波，俞可程加入TVB一年半，擔任《東張西望》主持對她來說絕對是個大挑戰。她坦言，由測量師轉做藝人，最大的分別是工作性質。以往對著電腦默默耕耘，現在卻要不斷對人講話，甚至要處理極具爭議的社會案件。花旦小花齊發功發性感福利照 俞可程與鄧凱文憑美腿玉背先勝一籌

俞可程回憶，表示報道「牛頭角公屋阿Mi」個案時，印象最深刻。（YouTube截圖）

她憶述早前採訪一宗關於牛頭角公屋賣淫及吸毒女士「阿Mi」的個案時，陷入了深切的情緒低谷：「其實我去訪問⋯⋯嗰個阿Mi呢，其實呢個 case 係令到我...都影響咗我心情一段時間嘅。」她表示自己事前做了很多功課，對受訪者產生了強烈的同情心：「我見到佢好唔開心呀，或者我去訪問佢會唔會令到佢更加唔開心呢？其實呢啲負能量，都係令我之後做完呢一個 case 係諗咗好多，同埋都係要過濾囉。」她更道出了做主持的無奈與辛酸：「因為大家都知道你做藝人實係要帶歡樂畀大家㗎嘛，但係你當你個工作係要吸收咁多負能量嘅時候，或者你對個受訪者係有一些愧疚或者同情嘅時候... 你要去平衡返其實係好辛苦。」

俞可程是應屆港姐十強，她在決賽當晚表演空中瑜伽。（TVB）

俞可程（Kanis Yu）26歲（參選時），測量師。（資料圖片）

俞可程加入《東張西望》，主力採訪時事新聞。(節目截圖)

俞可程親剖「堅持的動力」

既然過程充滿心理掙扎，究竟是什麼支撐著她繼續前行？俞可程收起笑容，以極具感染力的語氣，道出了她做《東張》主持，或藝人最真摯的自白：「咁點解要喺一個咁辛苦嘅環境之下都要繼續做落去呢，其實呢份工都帶畀我好多好開心、好滿足嘅位。例如我真係幫到人呀，同埋我真係學到嘢啦，我識咗好多人呀，見到好多事啦。即係呢啲全部都係滿足感。」

她續說：「再加上我見到自己可能喺鏡頭面前、節目面前，或者一啲幕後嘅評價，或者有人讚我呀，網民留言呀，都開始慢慢認識我呀，即係呢啲都係令到我繼續行落去嘅動力，所以所有嘢都係有得有失囉，總之最緊要係做得開心就可以繼續落去喇。」

俞可程行台慶紅地氈。（IG@kanissyu）

好牙煙。（IG@kanissyu）

面對殘酷現實-麵包

雖然找到了幕前工作的意義，但脫下「東張女神」的光環，俞可程依然要面對現實的麵包問題。由專業測量師跳入五光十色的娛樂圈，收入落差是不爭的事實。作風貼地的她毫不忌諱地承認，目前仍需打兩份工來維持生計：「收入方面，我諗呢個喺行內都唔係一個秘密嚟嘅，不過因為我都想 keep 返之前個收入，所以我而家其實都有 part-time freelance 去做下我測量師嘅工作。所以就，希望可以保持返之前個收入啦，自給自足。」

參選時的俞可程並不顯眼。（YouTube截圖）