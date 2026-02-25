嫩版李珊珊拉下潛水衣激曬事業線　網民騷動爆粗直呼好身材：虛脫

邱晴當年以17歲之齡參選《2017年度香港小姐競選》，有「嫩版李珊珊」稱號，雖然最後無緣五強，但就成功簽約TVB入行。效力TVB期間，邱晴主要擔任兒童節目《Think Big天地》主持，也做過《美女廚房3》美女學徒及客串劇集等節目等節目，不乏曝光機會。不過，邱晴希望趁年輕見識多點這個大世界，於是毅然跳出舒適圈，於2021年初正式離巢。近年，邱晴積極經營社交平台，不時大晒靚相回饋粉絲，此外也有幕前工作。最近她便到越南富國島，為HOY TV拍攝旅遊節目《女行團》，首集播出後隨即引起網民熱烈討論。雖然邱晴在節目中的泳裝造型已經非常惹火，但網民還嫌「唔夠喉」，邱晴立即「加碼」，在社交平台分享吸睛花絮相滿足大家，即時引起騷動。

邱晴到越南富國島，為HOY TV拍攝旅遊節目《女行團》。（節目截圖）

「男友視角」居家Look。（節目截圖）

呢一幕開心又有動感。（節目截圖）

玩水是不可少的元素。（節目截圖）

這身泳裝造型非常惹火（節目截圖）

首次拍旅遊節目

今次首度接拍旅遊節目，邱晴坦言既興奮又感恩，她在社交平台寫道：「《女行團》第一集終於播出啦！！ 富國島又冇想像中咁熱喎🥰呢度俾大家欣賞吓其他花絮❤️當中節目實在太緊湊啦，唔夠半個鐘就播完，啲朋友話完全唔夠喉啊！！第一次拍旅遊節目，第一次去越南🇻🇳全部都好新穎，下一集仲刺激節目更豐富🥰🥰重點係好開心一齊去嘅幕後功臣，個個都好照顧我又成日提點我，第一個trip有佢哋陪住我，真係好感恩。」

邱晴笑指有朋友看完嫌「未夠喉」，於是她立即「加碼」，在社交平台分享吸睛花絮相滿足大家。（IG@dear.yc）

在熱帶地方，背心短裙是基本。（IG@dear.yc）

還去潛水。（IG@dear.yc）

重頭戲來了。（IG@dear.yc）

拉下潛水衣激曬事業線

然而，不少網民卻把焦點放在邱晴的靚相，見她除了準備多套戰衣，包括清涼的小背心，及熱褲、短裙外，當然不少性感水著。原本身穿長袖潛水衣的她，看似密實，但這只是「前菜」，之後她把拉鏈拉下至腰間，傲人上圍瞬間被解放，以不同角度和甫士大騷深長事業線，再配合一對修長白滑美腿，視覺衝擊力極強，看到不少網民流鼻血，紛紛留言：「多謝福利」、「好靚女、好身材」「樣靚身材正」、「虛脫」；甚至有網民爆粗直呼：「佢好正」。

這身長袖潛水衣看似密實。（IG@dear.yc）

但原來內裏藏驚人玄機。（IG@dear.yc）

邱晴把拉鏈拉下至腰間，傲人上圍瞬間被解放。（IG@dear.yc）

再配合一對修長白滑美腿，視覺衝擊力極強。（IG@dear.yc）

不同角度都有。（IG@dear.yc）

看到網民流鼻血。（IG@dear.yc）