天王前女友坐豪華郵輪度歲　穿比堅尼曬「螞蟻腰」曲線勁吸睛

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）的前女友周揚青，近年在幕前的曝光率相當高，其亦毫不吝嗇在社交平台分享性感美照，大方做自己的行徑讓不少網民激讚。然而，在新春期間她就與家人坐着豪華郵輪出遊賀新年，面對着夕陽美景她亦忍不住拍照，身穿着比堅尼擺出多款Pose拍照，完美身材盡現人前，讓粉絲們都大飽眼福。

羅志祥﹑周揚青在2020年分手。（羅志祥微博圖片﹑周揚青微博圖片）

周揚青坐郵輪賀新年

從周揚青上貼的影片可見，她表示與家人坐郵輪出遊賀新年，並留言表示：「開啟海上養豬計劃。」透露是次出遊將達半個月之久。

周揚青曬出郵輪內外部環境。（周揚青微博圖片）

郵輪甲板上大曬好身材

坐着豪華郵輪出遊，看望遼闊湛藍的大海與夕陽美景，難免會令人忍不住拍照留倩影。而周揚青就身穿着一套棕色細肩帶的比堅尼上陣，戴上墨鏡及頭戴名牌草帽，站在甲板上擺出多個性感誘人Pose，時而背着鏡頭拍照，大曬白滑美背，令其「螞蟻腰」線條更為顯而易見；時而站立側面拍照，傲人身材及修長美腿盡現人前；時而跪坐側面拍照，使S形曲線身材盡現，新年大派福利，讓不少網民紛紛激讚，留言表示：「這麼美誰受得了」、「好辣」等，還揚言不夠看。

周揚青毫不吝嗇在社交平台分享性感美照。（周揚青微博圖片）

身材非常好。（周揚青微博圖片）

S形曲線身材盡現。（周揚青微博圖片）

典型「白富美」

周揚青不僅是一位擁有千萬粉絲的網紅，還是一位服飾品牌的主理人，是典型的「白富美」代表。據悉她的爸爸是一間國企的老總，身家過百億，有指在她32歲生日時，他的爸爸還送了一幢別墅給她，更因為她喜歡星空，所以還在豪宅的內部設計了星空頂電影院，盡顯氣派。

家裡大廳擺放了一棵3米高的聖誕樹。（周揚青微博圖片）