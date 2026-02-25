Brian講《夜王》被剪爆金句：啲波Cut晒，好多人想睇Renci個波底

李凱賢（Brian）上月正式離開古天樂旗下天下一公司，結束8年合作關係後，決定單飛開設個人頻道，投身飲食KOL行列。 他感謝古天樂給予機會，並盼新一年靠自己衝刺事業。

李凱賢今日現身旺角為《電競女孩》分享會擔任主持。（陳順禎攝）

首集邀Sammi撐場 飲食節目打響頭炮

離開後，李凱賢迅速推出個人網上節目，首集邀請天后鄭秀文一同品嚐燒味，標誌他轉型飲食界KOL。 節目以輕鬆試食為主，Brian展現多語言優勢（精通英語、粵語、日文等），並融入個人魅力，吸引粉絲關注。 這是他在自媒體平台的頭炮作品，預計將結合其他廿四味成員及演員背景，製作更多生活內容。

《夜王》被剪大談睇Renci身材

李凱賢今日（25/2）現身旺角為《電競女孩》分享會擔任主持，他接受《香港01》訪問時表示：「係個頻道我都有同Sammi食嘢講《夜王》，套戲好正，但聽講《夜王》啲正嘢好多都Cut晒，啲波好似Cut晒喎。梗係睇Renci（楊偲泳）個波波，好多人都想睇Renci個波底。（咁你想唔想睇？）我冇乜所謂，我唔使嘅，我係睇故事。」

李凱賢大讚電影《夜王》好睇。（陳順禎攝）

拍親熱戲要真實

李凱賢續說：「我覺得如果要做，就要做盡，你唔好同我呢個企呢度嗰個企嗰度，然後我哋做緊愛，係要真實啲，如果就唔好做，你唔好喺側邊就鏡頭，你係要去做。不過我真心覺得《夜王》係好睇嘅，我係撐嘅。」

夫妻互動實況

被問到給你演尺道可以多大？李凱賢笑言：「其實都要睇個內容，不過對手呢個都好緊要啦。（會唔會同老婆預先排戲？）我想排嘅，但結咗婚二十幾年要擇日子，例如聽日就let’s go。你估仲係十八九歲咩，煮蛋嘅時候就嚟咩，又唔同煮煮吓飯又咩咩。（咁新年有冇擇到好日？）未呀，好忙，因為阿女放假係好難㗎，你哋知唔知㗎？屋企又唔係二萬幾呎，唔通喺隔離哎呀哎呀，真係要睇環境，你都唔知我幾想佢返學。（幫佢報多啲班！）我已經報到盡啦，扣稅已經都攞咗好多。」