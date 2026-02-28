周永恆疑背內地妻地鐵車廂攬女　旁若無人享受溫柔鄉

前歌手周永恆在2001年以歌手身份出道，其後與趙頌茹2010年奉子成婚，惜2014年因連橫爆出婚外情而令人格破產，更離婚收場。2018年周永恆與內地女友陳薇結婚並誕下一子。不過周永恆2023年又再爆出家暴事件，更一度鬧上法庭，二人的婚姻關係變得撲朔迷離。近年周永恆被爆多單脫序行為，包括刑事恐嚇、襲擊警務人員、涉嫌非法駕駛電動可移動工具等。時至今日，周永恆已幾近絕跡於娛樂圈。



周永恆多次惹官非。（資料圖片）

周永恆老婆與仔仔。(IG圖片)

周永恆地鐵車廂攬女

日前（26/2）有網民在社交平台上發文，指在地鐵車廂中遇到周永恆。不過，當時周永恆並不是獨自一人，而是攬着一名妙齡女士站在車廂中。從照片可見，當時他和女伴均戴着口罩，在車廂中相擁，顯得頗為親暱。發文的網民寫道：「周永恆食女真係有一手，究竟可以撞到佢幾多次？好似已經第5次，周潤發又唔見俾我撞到。」表示已不止一次撞見周永恆。

照片睇唔清係咪周永恆太太，網民會唔會有誤會？（threads截圖）

周永恆疑另結新歡

那麼，這位妙齡女士會不會是周永恆的內地妻？對照一些舊有照片，周永恆太太和相中女士的身高和體型也是差不多。有網民表示，相中女性為他的現任太太，但也有網民指出，曾幾次遇上周永恆，但每次都有不同女伴：「我天水圍都撞過幾次，都唔同女，佢真係有計」、「點解咁人渣都可以咁多女」。

其實身高都係差唔多，網民認錯唔出奇。（threads截圖）

