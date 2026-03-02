女行團｜邱晴重用「環保水著」！　親解「變臉」兼重着舊泳衣疑雲

前港姐邱晴（Mandy）早前為 HOY TV 旅遊節目《女行團》赴越南富國島拍攝，當中一幕穿上比堅尼浸泥漿浴的畫面引起網民極大迴響，被指震撼度重現當年高海寧的經典名場面。面對網民對其性感尺度、容貌變化以至經濟狀況的種種討論，邱晴接受《香港01》訪問時逐一親自拆解。



邱晴寫真級水著放題。（HOY TV）

邱晴寫真級水著放題。（HOY TV）

震撼水著引迴響

對於節目效果被指太大膽，邱晴坦言自己亦有點嚇親，但強調一切是配合節目需要，並透露自己有意向旅遊博主方向發展：「拍嗰陣時其實都唔覺得話好大膽，估唔到大家有咁大嘅迴響，我都有啲嚇親。我覺得最緊要帶到節目效果比觀眾，吸引更多人關注我地《女行團》，一來導演同製作組都好專業，我絕對相信佢地嘅觸覺。二來自己一路都想向旅遊博主呢個方向發展，所以唔擔心會話太出位。都係喺適當嘅地方著返適當衣著，跟返節目需要，配合返個場景。」

她穿上淺藍色bikini浸於混合了礦泉水的溫熱泥漿之中。（HOY TV）

男觀眾一定係咁cap圖！（HOY TV）

畫面香艷。（HOY TV）

IG仲有更多！（IG@dear.yc）

舊泳衣被網民點相

有眼利網民發現，她在節目中穿著的黑色泳衣，竟與幾年前出寫真時的款式相同。邱晴大讚粉絲細心，更幽默回應「舊衣重穿」的原因：「留言嘅肯定係粉絲呀咁眼利，一定要多謝佢先。咁多位觀眾朋友好眼利喎，其實我平時好少著泳衣，好唔鍾意曬太陽，又麻麻水上活動，所以屋企泳衣都係嗰幾件。所以大家重點應該放喺我保持到身材仲著得落呢一方面，哈哈。但係我有為咗呢個節目特登買咗件新㗎，未出場咋。」

有網民發現邱晴好環保，着返幾年影寫真嘅泳衣。（HOY TV截圖）

有網民發現邱晴好環保，着返幾年影寫真嘅泳衣。（ig圖片）

外貌升級全靠兩招

人紅自然惹來變樣及整容疑雲，邱晴正面粉碎傳聞，將外型變化歸功於勤做運動與化妝技巧的進步：「呢幾年做多咗運動，發現對成個外型都真係好大幫助，面部嘅線條都出咗好多，提提大家運動真係好緊要。而且我化妝嘅技術又好有進步呢。」

離巢大台曾感徬徨

談及離開大台（TVB）後的生活，有不少人關心她會否面臨「三餐不繼」的窘境。她大派定心丸，澄清未至於窮到燶，亦分享了離巢初期的心聲：「啱啱離開咗大台嗰陣都幾徬徨㗎，好多人以為我唔接job，嗰陣時留多喺屋企同媽咪一齊煮飯仔，算係學識咗煮嘢食同鍾意咗行街市，都同媽咪相處嘅時間多咗。我之前都有啲儲蓄同小小嘅投資，又未使靠媽咪養我，慳啲使應使則使，屋企嘅開支都係大家一齊承擔。」

畫面好刺激好性感。（HOY TV）

默默耕耘挑戰多棲發展

事實上，邱晴一直默默嘗試不同領域的工作，除了實現做旅遊節目的心願，亦有涉獵體育及長者節目主持：「呢段時間主要都係試下唔同嘅工作，同埋學左唔同嘅技能，好多謝hoytv畀個機會我試下旅遊節目，因為我本身都係一個好鍾意去旅行嘅人，做旅遊節目係我一直以嚟嘅心願，今次節目都學到好多嘢。其實我一直都做緊幕前嘅工作，之前一直做開兒童節目，咁啱香港電台有機會畀我做體育嘅主持工作又有同長者互動嘅工作，都係一個幾好嘅挑戰。」

最後，她坦言對重返幕前感到緊張，並承諾會繼續進步：「與其講感覺，不如話好緊張，會擔心自己做得唔夠好，好似今次睇返自己第一集節目同埋睇到粉絲網民嘅意見，都認同要加強返對鏡頭講故事嘅能力呀，亦都好希望觀眾能夠認識到真實嘅我。」