《自然系女子旅行》載譽歸來　暉哥做膽拖8位頂級「泳衣女神」？

TVB Plus（82台）王牌旅遊節目《自然系女子旅行》系列，以山海為主題，透過螢幕為觀眾進行療癒之旅。先前兩集《自然系女子旅行》、《自然系女子日本旅行》由林映暉（暉哥）主持與多位女神林襄、張雅涵、黃上晏及林莎任嘉賓合作，份量可想而知。而TVB Plus即將開拍的《自然系女子旅行3》，「暉哥」林映暉再度擔任主持。



由暉哥做主持的《自然系女子旅行》播出時相當受歡迎。（TVB圖片）

《自然系女子旅行》仲有幾位台灣「過江龍」，畫面相當吸晴。（TVB圖片）

暉哥做膽拖8位頂級「泳衣女神」？

據知今次暉哥會夥拍3位自家女藝人，前往花蓮、台東及韓國濟州，放慢步伐感受當地美景，亦會上山下海。而絕對不能少亦是旅行必備的溫泉體驗，她們會發掘各種絶景浸浴地點，在大自然的懷抱中盡情 girl's talk。同暉哥合作3位女藝人人選未定，有網民發帖作網上公投。候選人物包括TVB Plus另一王牌節目《港女野人》系4位港女胡美貽、陳若思、何泳芍、廖慧儀、還有近期主持《冲遊泰國11》表現出色的波波黃婧靈；另外網民提議的還包括李尹嫣、黃瀅仴、葉靖儀、梁超怡。

網民勁buy葉靖儀

帖文一出引來網民留言，紛紛講出各自心水。當中葉靖儀的留言最多，希望她可以成為《自然系女子旅行》一份子，留言指「覺得佢有少少似韓國嘅朴敏英，好自然靚嗰種」、「咁索又gfable」、「佢係笑得好睇同有親切感」。另外，港姐出身的梁超怡亦獲不少網民力挺。到底最後那3位能脫穎而出，就要密切留意公佈。

《港女野人》的4位主持，何泳芍、陳若思、廖慧儀及胡美貽。（TVB圖片）

