女神冼迪琦同米爺「開房」驚爆「雙頭龍」　有味笑話惹無限遐想

冼迪琦曾在香港擔任童星，更曾與「視帝」馬國明做對手戲，飾演他在《律政新人王II》中馬國明的養女「辛家寶」，後來冼迪琦到台灣發展，加入女子偶像團體AKB48 Team TP及其子分隊「Unit Peek A Boo」。近年她轉往啦啦隊發展，擔任台灣職業棒球隊中信兄弟的啦啦隊Passion Sisters成員而大受歡迎。



啦啦隊成員冼迪琦在台灣十分受歡迎。（IG@diccc0213）

啦啦隊成員冼迪琦在台灣十分受歡迎。（IG@diccc0213）

聯乘JFFT米爺打機 驚爆有味金句引熱議

香港組合JFFT順應網絡而生更在近期爆紅，其直播時同時觀看人數往往能達至幾千人，為近年大受時下最受年青人的團體，沒有之一。日前JFFT成員之一米爺與冼迪琦聯合直播玩懷舊經典網上遊戲《跑Online》時，冼迪琦就脫下了偶像包袱瘋狂拋金句，更大爆：「雙頭龍？」令一眾睇直播的網民都十分驚訝！

冼迪琦爆「有味笑話」。雙頭龍即係點解？（YT截圖）

開房密碼「dickdick」出事？ 到底係「迪迪」定係...

事緣，當日直播為米爺@JFFT和冼迪琦的聯合直播，兩人完成了一輪遊戲後，再次排隊進入下一輪遊戲。米爺更貼心「開房」讓其他粉絲都能加入與他們一同耍樂。這時米爺就說：「OK，係咪入晒？」冼迪琦回答：「入晒入晒。」米爺又回應：「OK，密碼係dickdick。」心靈純潔的人，看到這裏大概覺得「dickdick」即是「迪迪」的英文音釋。

冼迪琦爆「有味笑話」。（YT截圖）

迪老師解畫「雙頭龍」真相

不過，冼迪琦經歷一陣內心風暴後，卻突然爆出一句：「雙頭龍？」引來其他人「好奇」的發問：「咩意思呀？咩意思呀？咩係雙頭龍，咩嚟㗎？」大膽的發言也引爆了聊天室，紛紛留下爆笑emoiji。米爺也說：「可唔可以解釋吓先呀？認真嘅，學術討論。」冼迪琦就回答：「密碼呀嘛。」米爺繼續追問：「迪老師你可唔可以畀個清晰少少嘅交代？」不過冼迪琦就沒有正面回應，反言：「快啲開場啦！」有網民截下有關片段後，在網上瘋傳，冼迪琦就在有關帖文回覆解釋，只是一個同時有供洗衣機接頭和起泡頭的水龍頭。今次真係信不信由你啦。

冼迪琦解畫，「雙頭龍」即係呢舊嘢。（Threads截圖）

冼迪琦爆「有味笑話」。（YT截圖）

冼迪琦（IG@diccc0213）

冼迪琦呢期當紅！（IG@diccc0213）