新版《海灘拯救隊》惹火側拍流出　爆肌猛男緊身泳衣美女濕身回歸

新版《海灘拯救隊》片場照曝光，經典IP重啟！美國影視圈除了英雄、怪獸、科幻片以外，也有不少生活化一點的經典IP，就例如《海灘拯救隊》（Baywatch），這套始於1989年，由David Hasselhoff、Pamela Anderson等人主演，以紅色泳衣、慢動作奔跑及驚險的救人場面著稱的影集，就是80、90年代著名影集之一。



80，90年代的回憶呀！隨住網絡興起，呢個紅泳褲、泳衣打扮仲變埋meme圖主題。（劇照《Baywatch》）

2017年都有一套由Dwayne Johnson主演的電影《海灘拯救隊》。（劇照）

2017年電影版《海灘拯救隊》

《海灘拯救隊》集合陽光與海灘、肌肉猛男和火辣美女、驚險場面這些成功要素，令其成為其中一套經典影集作品，更在當時製造了一股鮮紅色泳衣風潮。2017年，曾有一套由Dwayne Johnson（The Rock）與Zac Efron主演的電影版《海灘拯救隊》上畫，但口碑及票房卻是一言難盡。據聞，原本後續會將故事搬回「公仔箱」，但最終還是遭到擱置。

新版《海灘拯救隊》不得了！（ig圖片）

新版影集回歸

直至最近，傳出《海灘拯救隊》重啟消息，2023年製作公司Fremantle著手開發全新版《海灘拯救隊》，2025年9月FOX亦宣布正式拍板開工拍攝12集訂單，預計2026-2027年季度播出。

睇猛男索女救人

近日相關主角也在個人社交平台分享一些側拍照。這些選角也延續以往傳統，清一色是高大肌肉猛男，和身材玲瓏浮突，穿着鮮紅色高衩泳衣的火辣美女。據知今次新版《海灘拯救隊》參演演員分別有由《Arrow（綠箭俠）》男星Stephen Amell擔正，飾演元祖主角Mitch（David Hasselhoff 飾）個仔Hobie Buchannon的成年版，當年飾演Cody Madison的元祖級猛男David Chokachi則會驚喜回歸，轉型擔任海邊酒吧老闆。

已有不少網民討論。（ig圖片）

已有不少網民討論。（ig圖片）

其餘卡士也有《Pretty Little Liars》女星Shay Mitchell、體操運動員兼網紅Livvy Dunne、模特兒Brooks Nader、飾演Hobie「意外」親生女兒的Jessica Belkin和飾演退役海軍陸戰隊的救生員Thaddeus LaGrone。

就咁睇相，都覺得吸引。（ig圖片）

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影集加入唔少網紅參演，導演認真識玩。（ig圖片）

影集加入唔少網紅參演，導演認真識玩。（ig圖片）

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必勝方程式就係：陽光、海灘、猛男美女、泳裝。（ig圖片）

必勝方程式就係：陽光、海灘、猛男美女、泳裝。（ig圖片）