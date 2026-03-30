東張女神陳曉彤陷醜聞纏身被停工　IG曬大尺度美乳照疑自救保人氣

現年29歲的陳曉彤（Cindy）於2023年參加港姐選美入行，雖在比賽中三甲不入，但獲火速安排加入《東張西望》，主力做外景主持。學歷、身材兼備的她，亦深明「流量密碼」之道，經常在社交平台大派福利，晉升為「東張女神」之一。不過，陳曉彤早前捲入是非漩渦，疑遭前無綫藝人黃潤成爆料，指她亂搞男女關係，甚至涉毒。雖然陳曉彤一一否認，表示自己潔身自愛，在道德上沒有做過不好的事，但亦坦言已被停工，星途受挫。不過，即使疑遭「雪藏」，但陳曉彤沒因此停下腳步，近日她更在社交平台分享大尺度性感照，疑靠自己力保人氣。

29歲的陳曉彤（Cindy）參加《2023年香港小姐競選》入行。(IG@cht.cindy）

陳曉彤落選後，獲火速安排加入《東張西望》，主力做外景主持。(截圖)

陳曉彤之前採訪佘詩曼並合照，讚對方親切。（IG@cht.cindy）

陳曉彤早前遭前TVB藝人男友黃潤成爆料。（IG圖片）

黑絲低胸震撼眼球

陳曉彤近日在社交平台上載一輯噴血程度爆燈的新性感照，並寫道：「鋼琴·與貓·與我💕Best gift ever」。相中見她穿上超低胸黑白短裙，坐在鋼琴上與小貓咪互動，露出一對白滑雙乳及深長事業線，相當吸睛。而下身更配上黑色絲襪大騷修長美腿，造型充滿誘惑，尺度之大令網民驚訝。

陳曉彤早前出席活動時，坦言在《東張西望》的工作被叫停。（陳順禎 攝）

陳曉彤近日在社交平台分享一輯尺度非常大的性感相。（IG@cht.cindy）

除了正面照，陳曉彤的另外兩張側拍更是衝擊網民眼球。相中她在輕彈琴鍵，從側面看去將其上圍呈現出「呼之欲出」的震撼效果。網民紛紛留言：「好搏命」、「好鬼正」、「美腿」，甚至有網民笑言：「我諗我好難專心聽你彈鋼琴」。

這個側拍角度非常吸睛。（IG@cht.cindy）

難怪網民留言：「好難專心聽你彈鋼琴」（IG@cht.cindy）

曾為鍾嘉欣師妹 主動獻吻獎門人出位

陳曉彤是2023年落選港姐，擁有166cm的高䠷身材。雖然在比賽中落選，但陳曉彤於才藝環節中大曬超強琴技，令人留下深刻印象。而她本身也擁有高學歷，畢業於加拿大卑詩大學音樂系碩士，主修鋼琴已達演奏級造詣，是鍾嘉欣的同校師妹，也參選過《溫哥華華裔小姐競選2022》。她參選受訪時曾表示與鍾嘉欣有過一面之緣，她自細也喜歡看鍾嘉欣的戲，會視對方為目標。

陳曉彤畢業於加拿大卑詩大學音樂系碩士。（IG@cht.cindy）

琴技高超。（網上截圖）

陳曉彤深明「流量密碼」之道。（IG@cht.cindy）

經常在社交平台大派福利。（IG@cht.cindy）

除了擁有不俗外在條件外，陳曉彤也非常「主動」，最經典之前採訪《獎門人》，適逢是曾志偉生日。陳曉彤以低胸露肩打扮到場採訪，問壽星公會怎樣賀壽，曾志偉笑言：「希望就係唔使做訪問啦，哈哈，唔係，點搞都要搞呀啦！分開少少啦，舊年就好多人一齊啦，今年想分散少少，多啲Party就容易分享啲...」而到了訪問臨結束前，陳曉彤竟突然問道：「咁邊個最想送Birthday Kiss畀獎門人呢？」一眾「獎老」及嘉賓就立即指向陳曉彤，結果由「獎老」麥美恩以及林秀怡出手，將陳曉彤的頭推向獎門人，最終讓她成功獻吻。

好性感。（IG@cht.cindy）

每次拍照都總留一線。（IG@cht.cindy）

陳曉彤採訪曾志偉並成功獻吻賀壽。(畫面截圖)