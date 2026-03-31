台灣網紅祈錦鈅未婚生女　不諱言「借種」加拿大男友做單親母親

擁有「G奶周子瑜」及「國民女友」封號的台灣女星祈錦鈅，憑藉甜美精緻的五官與魔鬼般惹火的身材，自出道以來一直深受網民與粉絲追捧。原本演藝事業發展順遂的她，在2023年突然拋出震撼彈，宣布與圈外男友閃婚，隨後更遠赴加拿大順利產下一名女嬰，火速完成人生大事。大眾本以為她從此過著一家三口的幸福生活，但萬萬沒想到，這段看似圓滿的婚姻背後，竟隱另有真相。



祈錦鈅突然發文分享做母親心情。（ig@maxinechiii）

祈錦鈅突然發文分享做母親心情

日前，祈錦鈅在Instagram上發表一篇貼文，短片她展示自己懷孕時的片段，和公開分娩時的片段。祈錦鈅在文中直言不諱地剖白，當初自己其實是特意「選」了對方來做BB的爸爸。出於對下一代基因的考量，她看中了男方擁有「皮膚白、身高高、鼻子挺」等極佳的外在條件，滿心歡喜地以為這樣能讓孩子遺傳到最優良的DNA，但誕下小朋友之後，打算登記戶籍時，事情卻有不同的走向。

祈錦鈅突然發文分享做母親心情。（ig@maxinechiii）

坦言「借種」做人母

文中她寫道：「我也沒有看錯我們前夫哥，除了他卑鄙無恥自私想保護的某些他親近的人。傷透了我的心，他在婚姻裡對我是好的現在也是好的，他確實是個很好的爸爸我沒有看錯人。」

「在登記出生證明的時候，因為要提出爸爸的證件英譯，靠杯超麻煩還要結婚證明什麼的寄過來要半個月，瘋掉。當天我還在坐月子但要趕期限自己去辦的。我問了一下那不寫有差嗎，他們說了一個我很喜歡的詞。SINGLE MOM。是的即使沒有爸爸在出生紙上，對他們而言沒關係，畢竟我們都沒有加拿大國籍，給予她那樣的出生也只是出自於我的私心和堅持。因為世界很大人生很長，我希望她的未來很遼闊。」

做媽媽真係偉大。（ig@maxinechiii）

祈錦鈅公開分娩時畫面。（ig@maxinechiii）

祈錦鈅公開分娩時畫面。（ig@maxinechiii）

睇見都覺得痛。（ig@maxinechiii）

睇見都覺得痛。（ig@maxinechiii）

祈錦鈅上年懷孕消息傳出後，令不少網民感到震驚。（ig@maxinechiii）

祈錦鈅上年懷孕消息傳出後，令不少網民感到震驚。（ig@maxinechiii）

祈錦鈅公開大肚時拍下的畫面。（ig@maxinechiii）