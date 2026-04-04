川越鈴子超狂背景流出！從AV到一級船長12項證照在手

血氣方剛的男性朋友們，是不是常常因為身邊有另一半，求生欲作祟而不敢在Instagram上明目張膽地追蹤日本AV女優？更別說是在貼文底下大方按讚、留言了。不過，各位「老司機」們現在有救了！被譽為日本「最多才多藝AV女優」的川越鈴子（川越にこ），她的IG絕對能讓你安心追蹤。就算真的被女友查勤，甚至人贓並獲，你也能理直氣壯、甚至帶著真誠的眼神解釋：Baby，我真係唔知佢係AV女優呀！我係學緊煮餸，打算煮畀你食！」



川越鈴真係十項全能。（ig@kawagoeniko）

川越鈴係名副其實嘅入得廚房，出得廳堂！（ig@kawagoeniko）

超狂神級證照清單大公開

川越鈴子（川越にこ）有「暗黑廚娘」之稱，除了本業AV女優以外，她更因擁有多項技能而知名，除了是義大利料理廚師，擅長日式西式中式甜點，也是更係蔬菜侍酒師、蔬菜專家、食品協調員和衛生經理外，亦考獲了中型電單車駕照、小船一級駕照、水上電單車駕照、餐飲服務技能認證、硬筆技能認證2級以及淋巴護理治療師。日本AV女優川越鈴子推半裸寫真集 零下瞓雪地「騰騰震」畫面唯美

川越鈴子仲識潛水！（ig@kawagoeniko）

跳舞難唔到川越鈴子。（ig@kawagoeniko）

從Fine Dining到出海釣魚 網看傻：這是生活達人吧？

再睇返川越鈴子的Instagram帖文，內裡超過9成都是日本生活瑣碎事相關的短片和照片，例如她穿上主廚製服烹飪燒雞、整甜品和煎牛扒，甚至下廚做Fine Dining等等。除了一系列主廚級烹飪短片，亦有不少「釣魚佬」最愛的釣魚片，時而在溪邊，時而坐船出海釣魚。日前（03/4）她在IG分享了在房外彈奏古箏的短片，雖然不算十分純熟，但於一個藝人來說，已算是非常厲害！不愧是「最唔似AV女優嘅AV女優」！課金$1800俾AV女優白峰美羽打屁股！ 直擊台北《TOP女神感謝祭》

川越鈴子跳現代舞跳得相當專業。（林迅景 攝）

川越鈴子跳現代舞跳得相當專業。（林迅景 攝）

原來川越鈴子仲識彈古箏。（ig@kawagoeniko）

「釣魚佬」最愛！川越鈴子成日出海釣魚。（ig@kawagoeniko）

川越鈴子煮fine dining。（ig@kawagoeniko）

原來川越鈴子仲識彈古箏。（ig@kawagoeniko）

川越鈴子吹喇叭（小號）。（ig@kawagoeniko）

「釣魚佬」最愛！川越鈴子成日出海釣魚。（ig@kawagoeniko）

焦點人物檔案：川越鈴子（川越にこ）是誰？

被網民封為「最不務正業女優」與「暗黑廚神」的川越鈴子，其實擁有一份比許多職人更亮眼的實體履歷。她的背景不僅涵蓋餐飲專業，更跨足海陸駕駛，是名符其實的「斜槓達人」。

出道背景與年齡：2002 年出生，身高 150 公分。18 歲時為追尋料理夢想隻身前往東京，於 2024 年 2 月正式跨界出道。

專業職人履歷：出道前曾於東京正式擔任「義大利料理廚師」，並具備專業職人水準。

神級證照矩陣（12項技能）：

餐飲與健康類：蔬菜侍酒師、蔬菜專家、食品協調員、衛生經理、餐飲服務技能認證、淋巴護理治療師。

海陸重機駕照：中型電單車駕照、手排汽車駕照、小船一級駕照（2025年考獲）、水上電單車/特種小船駕照（2025年考獲）。

其他文職技能：硬筆技能認證 2 級。

2025-2026 近況盤點：從螢光幕到實體料理教室

除了在社群平台分享出海釣魚與烹調 Fine Dining 的日常，川越鈴子更將其專業實體化。她近年曾在東京親自開設實體廚藝課程，儘管單堂收費高達 4 萬日圓，依然場場爆滿，完美驗證了她在「美食與烹飪」領域的真實影響力與專業度，更證實了她學藝並非作秀，而是具備「第一手經驗」。