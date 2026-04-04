汪明荃18年前唱《熱咖啡》舊片翻hit！　濕身倒轉側手翻獲激讚

「鎮台之寶」汪明荃現年已經78歲，近年堅持不言休依然有心有力，親自出席大小活動，為慈善騷擔任司儀，其敬業樂業，身體力行的態度是為不少藝人的好榜樣！



汪明荃18年前唱《熱咖啡》舊片翻hit！（YouTube截圖）

汪明荃18年前唱《熱咖啡》舊片翻hit！（YouTube截圖）

汪明荃唱《熱咖啡》舊片翻hit

日前（03/4）有網民翻出於2008年《萬千星輝賀台慶》的舊片，片中汪阿姐聯同徐子珊、王君馨、胡定欣、陳法拉、袁偉豪、蕭正楠、吳卓羲等12位當年當紅花旦小生，唱跳《熱咖啡》，更寫到18年前61歲的汪阿姐依然能夠又唱又跳，體能絲毫不比後生仔差，令人嘆為觀止。

呢個表演有當年12位當家花旦小生參加。（YouTube截圖）

呢個表演有當年12位當家花旦小生參加。（YouTube截圖）

特別係呢段濕身勁舞，好好睇㗎。（YouTube截圖）

有徐子珊、王君馨、胡定欣、陳法拉呢幾位勁舞，真係正。（YouTube截圖）

有徐子珊、王君馨、胡定欣、陳法拉呢幾位勁舞，真係正。（YouTube截圖）

濕身跳hip-hop

表演中，除了汪明荃（阿姐）穿上Y2K服飾又唱又跳外，她以60歲之齡也能顯得十分得心應手，跳舞時也沒有甩拍子。最令人嘆為觀止的是，在「真・舞池」之中濕身跳hip-hop，最後的end-pose更在dancers支撐之下，擺出倒立側手翻的姿勢！

袁偉豪、蕭正楠、吳卓羲等幾位小生都落場跳，一樣咁精彩。（YouTube截圖）

汪明荃（阿姐）低胸濕身勁舞，呢啲機會唔係成日有。（YouTube截圖）

咁嘅狀態61？

不少「後生仔」網民都看得拍爛手掌，留言：「咁嘅狀態61？？！！震撼」、「香港有自己嘅Lisa」、「第一眼以為AI片」、「我61歲keep到咁fit先講」、「以前唔鍾意佢但到而家真係衷心佩服佢」。

嗱，而家真係有Lisa倒立圖！（YouTube截圖）

汪明荃呢個pose會唔會太勁。（YouTube截圖）

2008年《熱咖啡》伴舞陣容近況盤點

為了讓這段經典表演更具回憶殺，我們順勢盤點當年為汪阿姐伴舞的其中幾位當紅花旦與小生，看看他們現時的發展：

徐子珊：已全面淡出娛樂圈多年，轉行攻讀心理學碩士及發展珠寶設計事業，極少公開露面，享受低調的平淡生活。

陳法拉：成功進軍荷里活，先後參演《尚氣與十環幫傳奇》及《哥斯拉大戰金剛2》等國際大作，並榮升兩孩之母，事業家庭雙豐收。

吳卓羲：近年主攻內地市場，憑綜藝節目《披荊斬棘》人氣急升，更經常與林峯、黃宗澤等好兄弟合體開演唱會，活躍於中港兩地。

胡定欣：穩坐 TVB 一線花旦及視后地位，近年繼續拍攝多部重頭劇（如《巾幗梟雄之懸崖》），演技持續備受肯定。

王君馨：離巢 TVB 後轉型為獨立跳唱歌手，曾參與內地大型街舞節目《了不起！舞社》，繼續追尋舞台夢想。

袁偉豪 & 蕭正楠：兩人皆已成為電視台的當家小生，且分別與張寶兒及黃翠如組織了幸福家庭，步入人生與事業的新階段。