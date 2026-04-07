王晶大談邵氏宿舍猛鬼秘聞　揭女星李婷被騙財上吊搵原兇索命傳聞

電影人王晶開設個人YouTube頻道分享娛樂圈奇聞趣事，也會就時下娛樂圈一二事分享個人見解。多年下來，其個人YouTube頻道「王晶笑看江湖」亦累積了不少名氣和觀眾。日前（04/4）王晶在頻道中大談有關邵氏片場，亦即是香港清水灣片場的鬼故，也說得十分引人入勝。



邵氏片場宿舍早年已遭拆卸。（資料圖片/李澤彤攝）

60年代為方便劇組建宿舍 龍蛇混雜屢傳靈異怪事

片中，王晶說道，60年代邵氏電影公司成立後，邵氏片場亦投入服務。因為當年有不少外來投資者借用片場拍攝，不少人覺得拍攝人員租住外面的酒店又貴又不方便，所以索性在片場地區興建宿舍，供拍攝人員暫住。

邵氏片場宿舍早年已遭拆卸。（廢墟攝影師Sing Chan提供）

王晶大談邵氏宿舍猛鬼秘聞。（YouTube截圖/王晶笑看江湖）

武師妻子帶綠帽被當場撞破

有人的地方就有江湖，就似是現在的TVB，邵氏片場宿舍建立多年，自然也傳出過不少靈異故事。王晶表示，八掛事十分多，例如有人打老婆引來住客圍觀，又例如有龍虎武師在頂樓拍劇，老婆卻乘機帶男人入屋，後來被撞破搞到街知巷聞。

王晶講當年李婷自殺一事。（YouTube截圖/王晶笑看江湖）

王晶講當年李婷自殺一事。（YouTube截圖/王晶笑看江湖）

驚爆宿舍「最少10人自殺」 名導秦劍與女星李婷先後輕生

「最少有10個人自殺，我聽過嘅。」王晶坦言，曾聽聞過不少人在宿舍自殺，或因為個人事，或因為鬱鬱不得志等等，其中有一位十分有才華，名叫秦劍的導演，因為票房插水最終無奈回到邵氏拍劇。「佢已經唔紅，自然畀面口佢睇，聽講有一日佢喺浴缸吊頸自殺咗。係一件好可惜嘅事，因為秦劍喺香港文藝片係好出色嘅導演。又有一位叫李婷的女星又喺嗰度自殺咗，唔知有咩委屈。」

當年李婷自殺加上秦劍導演轟動全港，後來讓該區成為了香港影圈著名的「猛鬼勝地」。（YouTube截圖/王晶笑看江湖）

女星李婷疑遭情困自縊亡。（網上圖片/剪報）

三年後秦劍在同一地方自縊亡。（網上圖片/剪報）

三年後秦劍在同一地方自縊亡。（網上圖片/剪報）

揭李婷被騙財絕望上吊 三年後秦劍同地自盡極邪門

雖然王晶在片中只是略略帶過，或似是欲言又止地說出此事，但細心的觀眾會發現，影片闡述中寫下了一長文，當年李婷因為父籌錢治病，嫁給了一個富商，後得到20萬元。當年秦劍沉迷賭馬，騙取李婷金錢又將錢輸光。「因此李婷自殺不僅是因為感情問題……導演丁善璽為她打理後事說，他看到李婷的靈魂在不遠處跪了一夜似乎在感謝他。」李婷去世後三個月父親也在家中上吊，而三年後秦劍也在李婷上吊的同一樣地方上吊亡，實在是出乎意料地巧合。

事件後來被改篇成電影1989年《飛越陰陽界》。

事件後來被改篇成電影1989年《飛越陰陽界》。（劇照）

邵氏女星：李婷 (1944 - 1966)

本名與背景： 本名李中婷，生於南京，長於北平。1962年考入邵氏「南國實驗劇團」第一期，隨後簽約成為邵氏基本演員。她以嫻靜幽雅的氣質著稱，曾受邵氏力捧，在電影《鱷魚河》中擔任女主角。

事發時間與地點： 1966年8月28日，在她參演的電影《黛綠年華》殺青前夕，李婷被發現在清水灣邵氏影城舊員工宿舍（據傳為地下102室）的廁所內上吊身亡，年僅21歲。

悲劇背後的原因

根據當時的報道與後人的回憶錄，李婷的輕生是多重壓力交織的結果：

家庭與經濟重擔： 據傳李婷的父親李書唐患病，她背負著沉重的醫藥費與家庭經濟壓力。在她的遺書中，曾透露自己不願為了金錢出外交際、同流合污的無奈與痛苦。令人唏噓的是，在她離世短短幾個月後（1967年1月），其父因貧病交加且年老無依，也在香港沙田的寓所自殺身亡。

事業與感情受挫： 李婷首次擔綱女主角的跨國大片《鱷魚河》因票房慘澹，導致她與一線女星的地位失之交臂，隨後只能在其他電影中擔任配角。此外，她在感情路上也屢遭波折，幾段戀情與婚約最終都未能修成正果。

邵氏片場的「猛鬼」傳聞

李婷的死亡在當時影圈引發極大震撼，原因有二：

死狀慘烈： 在那個年代，女星若因故輕生，多半會選擇服安眠藥或開煤氣（如紅星林黛），以保留較為安詳的面貌。李婷選擇上吊這種極端且痛苦的方式，令當時的人十分不解。台灣名導丁善璽生前曾透露，當年正是他大著膽子將李婷的遺體從樑上抱下來。

靈異連鎖效應： 李婷在宿舍上吊後，邵氏員工宿舍的「鬧鬼」傳聞便不脛而走。三年後（1969年），邵氏著名導演秦劍（女星林翠的前夫）也因賭債問題，在邵氏宿舍區的同一棟樓內上吊身亡。這兩起轟動的自縊事件，讓該區成為了香港影圈著名的「猛鬼勝地」。後來丁善璽導演、王祖賢主演的靈異電影《飛越陰陽界》（1989），靈感正是來自於李婷的事件。