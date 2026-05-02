沈殷怡徐㴓喬身材秘密大解構　着鬆身瑜伽服難掩誘人曲線好養眼

30+女神沈殷怡（Shirley）與徐㴓喬（Asha）為實現女團夢，在ViuTV節目《百日女團》中徹底突破自我。最新一集裡，兩人為提升體能，換上極貼身運動服接受地獄式訓練，不但進行體齡測試，還挑戰多個高難度瑜伽拉筋動作。兩人雖然換上寬鬆瑜伽服，但依舊遮不住的S形身材曲線，尤其是Shirley的豐滿上圍與Asha的纖腰長腿，玲瓏有致的身材曲線完全展露，畫面非常搶眼。

(中) 30+女神沈殷怡（Shirley）與 (右一) 徐㴓喬（Asha）在ViuTV節目《百日女團》中徹底突破自我。(ViuTV圖片)

意外展現驚人身體曲線

訓練前，教練先安排她們做身體組成分析，殘酷時刻來臨。當Shirley的體脂報告出爐，她當場嚇到張嘴，結果顯示她的內臟脂肪雖屬健康範圍，但肌肉量偏低，體脂率「略高」，最驚人的是她的身體年齡竟達36歲，比實際年齡還大。面對這些數字，Shirley深受打擊。相比之下，Asha的身體年齡為34歲，狀況稍佳。教練更直言女團標準體重約45至50公斤，並要求她們以24歲的身體年齡為目標，壓力瞬間飆升。隨後，兩人在教練指導下進行地獄式訓練，多個高難度瑜伽拉筋動作將她們的柔軟度與核心力量展露無遺，過程中意外展現驚人身體曲線，畫面極具視覺衝擊。

沈殷怡（Shirley）(ViuTV圖片)

與徐㴓喬（Asha）(ViuTV圖片)

火辣身材引發網民洗版熱議

除了體能，舞蹈實力同樣關鍵。排舞師Winwin在指導時毫不留情，直指兩人雖有心，但身體相當僵硬，柔軟度嚴重不足，許多筋位還未開發。Winwin坦言她們的學習速度只屬中等，距離成為專業跳唱女團還有很長的路要走。從體能到舞技，Shirley和Asha的挑戰接踵而來，女團之路絕不容易。節目播出後，Shirley和Asha的火辣身材與追夢決心引發網民洗版熱議，紛紛留言大讚兩人身材好好。

沈殷怡（Shirley）與徐㴓喬（Asha）身材惹熱議。(ViuTV圖片)

沈殷怡身材呼之欲出。(ViuTV圖片)