陳星妤生日激玩「無下裝」喱士襪誘惑　渾圓臀部線條盡現衝擊眼球

TVB上位小花陳星妤（Yvette），曾以「陳聖瑜」的名字參選2021年香港小姐，樣子甜美的她當時被視為頂頭大熱，更有吳千語和「天王嫂」方媛混合體稱號。雖然陳星妤最後在比賽中大熱倒灶，八強止步，卻無礙其演藝發展，更憑劇集《一舞傾城》中「最後處女」KK一角成功入屋。不過，網民發現陳星妤平均一年僅拍攝一至兩部劇集，工作量未算繁重，但私下生活質素卻極盡奢華，社交平台盡是周遊列國與名牌加身的照片，盡顯「唔憂做」的富態。儘管工作量與富裕生活被指不成正比，引來不少揣測，但她一於懶理，繼續享受生活。近日陳星妤迎來31歲的生日，她在社交平台分享一輯視覺衝擊力極強的慶生靚相，除了樣貌愈來愈精緻外，無下裝造型更令渾圓臀部線條盡現，極具視覺衝擊。

陳星妤參加2021年香港小姐入行。（資料圖片）

當時被視為頂頭大熱的她，有吳千語和方媛混合體之稱。（資料圖片）

陳星妤曾在節目中以三點式示人，身材超吸睛。(電視截圖)

陳星妤在《一舞傾城》 中飾演最後一個處女「KK」一角而人氣急升。（劇照）

陳星妤早前在劇集《金式森林》也有發揮。（劇照）

31歲慶生大解放 蕾絲網襪盡顯曲線

日前（5月1日）迎來31歲生日的陳星妤，於個人社交平台大放福利，發布一組視覺衝擊極強的慶生美照，並寫道：「on my birthday behavior」。相中的她樣貌顯得愈來愈精緻，五官深邃，皮膚白皙剔透。而最令人屏息的，莫過於其大膽的造型，陳星妤穿上緊身灰色長袖針織上衣，下半身則以白色蕾絲網襪搭配黑色高跟鞋，大玩「無下裝」造型。

日前（5月1日）迎來31歲生日的陳星妤，於個人社交平台大放福利，發布一組視覺衝擊極強的慶生美照。（IG@yvette.cc）

造型大膽。（IG@yvette.cc）

陳星妤在鏡頭前擺出多個撩人姿勢，時而側坐時而俯身趴地。由於蕾絲襪質地薄透，加上剪裁緊身，令其渾圓臀部線條及纖長美腿曲線畢露，畫面相當火辣。網民除了向壽星女送上生日祝福外，還紛紛留言大讚：「怎麼有這麼漂亮的birthday girl」、「！！so beautiful」、「不一樣的星妤，彷似日本娃娃，吸引極了。」、「好身材靚女」、「性感女神」、「無敵」。

臀部若隱若現。（IG@yvette.cc）

姿態撩人。（IG@yvette.cc）

高EQ回應「忽然富貴」質疑

不過人紅自然是非多，對於外界經常指她是「屋邨妹」卻「忽然富貴」，質疑其收入來源，陳星妤曾坦言未有介懷，也不會因為別人這樣說而不開心。她稱從她參選港姐時，已經常出現類似報道，很明白這些標題是容易吸引人眼球，並高EQ說，有時沒什麼曝光機會，便當幫她另類宣傳。

陳星妤經常周遊列國。（IG@yvette.cc）

早前去了意大利玩。（IG@yvette.cc）

當然不少得火辣泳裝照。（IG@yvette.cc）

陳星妤身上的長裙，空前古惑設計非常養眼。（IG@yvette.cc）

曾曬童年照力證「純天然」

除了財政狀況，陳星妤的「靚樣」一直受網民關注，但她已多次否認整容，表示自己很驚動刀，所以不會考慮，但就承認有做醫美及保養，早前她還曾Post童年照反撃整容疑雲，力證自己是天然美女。

陳星妤美貌身材兼備。（IG@yvette.cc）

真的同「天王嫂」方媛有幾分相似。（IG@yvette.cc）