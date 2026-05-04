日本「I級女星」天木純宣布「封胸」　曾任《培生擂台》Ring Girl

日本「I級女星」天木純去年曾來港為《培生擂台》擔任Ring Girl，同年愚人節她曾開玩笑聲稱要引退。不過，此次絕非開玩笑，事關現時30歲的她，日前發表「封胸宣言」，表示今年夏天將告別寫真界，亦代表她向長達13年的水著偶像生涯道別。



天木純去年曾任《培生擂台》Ring Girl。

天木純宣布從寫真界畢業

天木純早前在社交平台X（前稱Twitter）及Instagram上親自發長文證實引退消息，坦言去年愚人節的引退宣言雖是玩笑，但隨著自己迎來20代的最後一年，她決定正視自己的人生與內心，正式從寫真界「畢業」。她在文中透露，目前已完成了六本寫真集的拍攝工作，餘下的五本亦正在籌備當中。她感性地向工作人員及粉絲致謝：「我會全力以赴，珍惜每一刻，並自豪地享受到最後一刻！」她承諾會把這13年來對寫真的熱愛，毫無保留地投注在最後的畢業作品中。

天木純表示今年夏天從寫真界畢業，不少粉絲都大感可惜。（X圖片@jun_amaki）

天木純X原文翻譯：

天木純文中指：「有件事要向大家報告。我，天木純，將於今年夏天左右從寫真界畢業。這次不是愚人節玩笑，是真的。詳情請參閱 #週プレ（週刊Playboy）的雜誌專訪。請大家陪我一起見證，我作為寫真偶像的最後一段旅程。#寫真引退」

天木純發表「封胸宣言」，不少粉絲都大感可惜。（X圖片@jun_amaki）

天木純發表「封胸宣言」。（X圖片@jun_amaki）

天木純發表「封胸宣言」。（X圖片@jun_amaki）

「I級女星」天木純曾推數十本寫真

1995年出生的天木純，於2013年以地下偶像組合「假面女子」成員身分出道。憑藉149厘米嬌小身高及傲人的I Cup「奇蹟二次元身材」，她轉戰寫真界後迅速爆紅，13年生涯中推出過數十本實體與數碼寫真集（包括近期的《あまぽち》及畢業寫真集等）。除了寫真本業，她去年來港擔任《培生擂台》拳賽的Ring Girl亦成為本地熱門焦點。出道多年來，天木純專注於演藝與寫真事業，甚少傳出負面新聞或緋聞；如今無預警宣布「封胸」引退，且未有詳細交代未來去向，隨即引發大批網民與粉絲熱烈揣測，懷疑這位昔日的童顏巨乳女神已悄悄名花有主，打算退居幕後結婚嫁人。

天木純在農曆新年大派性感福利照。（天木純IG圖片）

日本寫真偶像天木純（IG@jun.amaki）

天木純。（IG@jun.amaki）

天木純以身材知名。（IG@jun.amaki）

天木純以身材知名。（IG@jun.amaki）

天木純去年曾來港任Ring Girl。（IG@jun.amaki）

天木純去年曾來港任Ring Girl。（IG@jun.amaki）

天木純。（IG@jun.amaki）

天木純身材十分震撼，原來已經在寫真界打滾了13年。（IG@jun.amaki）

天木純推出這大量寫真集。（IG@jun.amaki）

天木純最新寫真集突破以往尺度，引起話題。（IG@jun.amaki）