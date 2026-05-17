TVB小花黃紫恩二度發育激晒低胸蕾絲馬甲　網民：咁大件事唔早響

現年30歲的「TVB小花」黃紫恩（Jojo），早年因主持《#後生仔傾吓偈》而為人熟悉，之後曾客串參演《青年心城之撐起青春》、《青春不要臉》、《隱形戰隊》及《發言人》等劇集；近年，黃紫恩除了與梁思浩主持《直播靈接觸》獲得不錯的迴響，她在《不正常愛情研究所》及《冇人性教育》的綜藝節目中，更憑大膽開放的言論令人留下深刻印象，被網民封為新一代「性女」。而黃紫恩私底下亦一樣十分放得開，不時都會在個人社交平台曬出靚相，展示自己姣好的身材。近日她再度發功，以一身極具誘惑的「超性感馬甲裝」示人，瞬間引來大批網民暴動！

近年黃紫恩與梁思浩及黃耀英主持《直播靈接觸》獲得不錯的迴響。（TVB提供）

黃紫恩在《冇人性教育》中，大膽開放言論令人留下深刻印象，更被網民封為新一代「性女」。（《冇人性教育》節目截圖）

黃紫恩私底下亦一樣十分放得開，不時都會在個人社交平台曬出靚相。（IG@jojotszyan）

展示自己姣好的身材。（IG@jojotszyan）

晒低胸蕾絲馬甲極誘惑

相中可見，黃紫恩身處塗鴉牆前，面對鏡頭微微歪頭、展露出略帶羞澀卻又不失嫵媚的甜美笑容。而今次她的衣著可謂是「火力全開」，身穿一件黑色蕾絲設計的吊帶馬甲上衣，剪裁相當大膽。上身不單止是超低胸設計，令其豐滿傲人的上圍呼之欲出，更營造出「若隱若現」的視覺效果；而馬甲的下襬則採用了不規則剪裁，完美凸顯出其性感小蠻腰。下半身則搭配一條米白色的寬鬆休閒褲，將火辣的馬甲與隨性的街頭風完美融合。

近日黃紫恩再度發功，以一身極具誘惑的「超性感馬甲裝」示人。（IG@jojotszyan）

瞬間引來大批網民暴動！（IG@jojotszyan）

引發網民暴動

圖片一出，不足一日就已經吸引了近2000名網民點讚，並紛紛「心心眼」讚好黃紫恩今次的造型突破：「不得了」、「你勁sexy 好正」、「 Jojo終於都返嚟啦!」；有網民則激動留言：「有冇搞錯???著成咁~~唔預先通知~~~」、「咁大件事唔早響」、「唔小心留咗兩行鼻血」；甚至有人搞笑說：「第二期發育」，反應非常熱烈。

青春無敵。（IG@jojotszyan）

黃紫恩出名身材好。（IG@jojotszyan）

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曾遭髮型師Me Too掃胸

身材出眾的黃紫恩，也曾遇過不快遭遇，她曾在節目《不正常愛情研究所》中自爆在大學時期，曾遭到髮型師Me Too掃胸，她憶述時仍忿忿不平︰「有位朋友嘅朋友係髮型師，話會sponsor我哋一班女仔剪頭髮。第一次上去嘅感覺已經唔舒服，正常梳長頭髮時，都會拉離身梳同剪，佢係貼住掃晒成個胸口。俾佢整咗一下，第二下我就彈開話『太貼喇』。」不過事件還未完，當黃紫恩以為該髮型師會收手，豈料臨尾剪完，對方兩隻手再在胸前掃多一次，黃紫恩無奈說︰「佢明顯係慣犯，唔係第一次咁做，完全做得好自然。」