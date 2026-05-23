JFFT兄弟情決裂？　雞翼深夜開Live爆seed狂轟米爺：X你條XX仔！

日前（5月21日）JFFT成員之一雞翼突襲開Live，狂數另一成員米爺的不是：「X你條XX仔！」令不少網民都大感意外。原來他們的關係並不如大家見到這樣融洽，好感情。



咁癲喺人哋間舖玩爆旋陀螺。（Threads圖片）

雞翼深夜開Live爆seed狂轟米爺。（Threads圖片）

傢俬店過夜拍片 米爺震天鼻鼾聲惹熱議

事緣JFFT加上游學修、比叔一行6人，日前為一個品牌拍攝宣傳片，在家具店玩爆旋陀螺兼「借宿一宵」過晚夜瞓覺。床哥@JFFT拍片表示，睡到途中凌晨5點多被米爺的扯鼻鼾嘈醒，深感無奈，就連網民都留言說：「米師傅啲鼻鼾嘈到XX」。

米爺瞓覺扯鼻鼾。（Threads截圖）

半夜5點，床哥俾鼻鼾聲嘈醒咗。（Threads截圖）

「你喺度瞓啦！」 一句風涼話瞬間焫㷫雞翼

原來另一邊廂，同為成員的雞翼的直播中更是「火力全開」，力數米爺不是。事源，早前他們JFFT 4人開直播，雞翼表示翌日一早需要回到直播室，為替他們打掃的清潔姐姐開門。此時米爺就爆了一句：「你喺度瞓啦。」即時焫着了雞翼！

雞翼俾米爺一句焫㷫咗。（YouTube截圖）

雞翼話愈諗愈嬲，狂爆粗鬧米爺。（YouTube截圖）

大爆滿腹委屈：X你條XX仔！

他說：「X你條XX仔！話咩咁你喺度瞓啦咁樣，去講埋呢啲咁嘅XX事呀嘛。跟住我突然間着X咗。」原來他們的直播室外環境和空氣都十分差。「首先已經特登唔使佢返嚟開門約咩清潔姐姐，不嬲都我搞開，我就算唔喺度，我都特登返嚟開（門）啦。咩喺度瞓，出面咩景呀，講埋啲XX嘢XXXX。又唔使受罪喎，講埋呢啲XX嘢。」

好多網民話，真兄弟先會爆粗鬧，代表感情好。（YouTube截圖）

連環爆發！不忿食死貓被游學修嫌Studio亂

他又大爆，早前游學修每逢上直播室參加直播，都會指他們環境髒亂：「即係好似怪晒我咁樣，XXXX，又唔知咩事上親嚟就話呢個studio亂到XX，矛頭好似直指我，呢條友冇X執過，愈諗愈唔舒服。」