《無名天使3D》深夜重播翻Hit！　考古花旦不和、「36D」傳說

無綫（TVB）翡翠台不時都會精選一些昔日舊劇重播，有時是因應熱潮，例如電影《尋秦記》上映前播電視版《尋秦記》，有時要「重復又重復」重播《大時代》、《上海灘》、《男親女愛》、《真情》等等經典劇集。對於一些小時候「煲劇」，長大工作的上班族來說，也十分有吸引力。



同時演出電視劇《無名天使3D》的三名女星佘詩曼、楊思琦 、郭羨妮在拍攝期間傳出不和，有報道稱因楊思琦戲份較多，被佘詩曼與郭羨妮聯手杯葛。（《無名天使3D》劇照）

金牌監製編審強強聯手

上星期夜晚12點時段，翡翠台開始重播《無名天使3D》，這套2003年播出的劇集總長度就只有20集，但在當時卻曾掀起過不少討論。《無名天使3D》由羅永賢監製，鮑偉聰擔任編審，前者現已為TVB監製兼戲劇組製作部經理，曾編導或監製《烈火雄心》、《高朋滿座》《拳王》、《律政強人》、《超時空男臣》等劇集，後者亦曾參與製作《天地豪情》、《男親女愛》、《皆大歡喜》等大作，算是強強聯手。

《無名天使3D》由佘詩曼、郭羨妮、楊思琦主演。（TVB劇照）

三大港姐冠軍級花旦同台

班底強勁，幕前也一點不輸蝕。《無名天使3D》由佘詩曼、郭羨妮、楊思琦、譚耀文、洪天明、林韋辰等人主演，主角當然是佘詩曼、郭羨妮、楊思琦三位。佘詩曼、郭羨妮、楊思琦三位分別是1997年港姐季軍、1999年港姐冠軍和2001年「六料」港姐冠軍。當其時算是花旦之中最強組合。

劉玉玲於2000年主演動作喜劇《神探俏嬌娃》走紅。（《神探俏嬌娃》電影劇照）

港版「神探俏嬌娃」

《無名天使3D》劇情主要圍繞香港警務處轄下嘅一個精英部門——保安科反恐組（CTU），從三個不同部門，性格不同的女警之中挑選出來組成一個小組，聯手屢破奇案的故事。郭羨妮飾演的宋樂琦（Sam）屬於智商型指揮官，佘詩曼飾演的姚麗花（花姐）屬於性格衝動火爆，且身手了得，楊思琦飾演的唐寶兒（Bowie）外表嬌滴滴，但其實是一個頂級電腦黑客兼神槍手。

係咪熟口熟面？《臥底嬌娃》同《無名天使3D》有異曲同工之妙。（《臥底嬌娃》劇照）

經典方程式歷久常新

看上去是不是有些「熟口熟面」？其實，可能，或者《無名天使3D》參照了2000年上映的美國電影《神探俏嬌娃》，三位女幹探加上一位男上司的黃金組合。不過「橋唔怕舊」！其實早年2月播出，由張曦雯、陳瀅、馬貫東、羅毓儀主演的《臥底嬌娃》也可能參考了同一公式，同樣受到觀眾歡迎！

《無名天使3D》真係幾好睇㗎。（YouTube截圖/TVB）

佘詩曼勁型！（YouTube截圖/《無名天使3D》）

佘詩曼勁型！（YouTube截圖/《無名天使3D》）

阿佘豪邁動作上陣 撇脫「雞仔聲」

除了經典的陣容和劇情公式，劇中幾位女星的突破也是一大看點。講起《無名天使3D》，不得不提女主角之一的佘詩曼。當年阿佘為了演活「花姐」姚麗花這個粗魯火爆的角色，一改以往嬌柔的戲路。雖然劇中她依然保留著長髮（多數紮起俐落的馬尾），但她親身上陣應付大量動作、開槍及飛車場面，行為舉止豪邁，成功撇脫初出道時被指「雞仔聲」的柔弱形象。這套劇絕對稱得上是她的動作轉型之作，無形中為日後演繹霸氣盡露的「Man姐」等女強人角色奠定了堅實的基礎。

最尾呢一幕先係精華。（YouTube截圖/TVB）

最尾呢一幕先係精華。（YouTube截圖/TVB）

多年來，網民都戲稱《無名天使3D》做《無名天使36D》。（YouTube截圖/TVB）

郭羨妮拍床戲呢幕都正㗎。（YouTube截圖）

郭羨妮拍床戲呢幕都正㗎。（YouTube截圖）

淺水灣泳裝查案極吸睛！成就「無名天使36D」經典

當然，要數這套劇最為網民津津樂道的話題，必定是那個流傳至今的「無名天使36D」網絡傳說。由於當年佘詩曼、郭羨妮和楊思琦三位港姐出身的女主角正值顏值與身材的巔峰狀態，劇組也「識做」地在查案過程中為她們安排了大量百變吸睛的造型。當中最經典的一幕，莫過於三女換上性感泳衣在淺水灣曬太陽一幕，美好身段表露無遺。當時一班討論區的巴打便順理成章將劇名的「3D」惡搞成「36D」，這個帶有幾分戲謔卻又相當有畫面的稱號，至今仍是香港網絡界的經典爛gag，每次逢逢重播都會被網民截圖「考古」回味。

梁思浩大爆吳家樂當年為楊思琦向劇組發聲，因為當年以為她被同劇的女藝人欺負。（節目截圖）

《無名天使3D》不和傳聞被翻炒，楊思琦近日回應：「有咩唔開心掟咗佢啦。」（資料圖片）

「花旦杯葛事件」廿年後驚爆羅生門反轉

戲內三嬌出生入死合作無間，戲外卻上演了一齣更具話題性的八卦新聞。當年拍攝期間，娛樂圈全城瘋傳佘詩曼與郭羨妮聯手「杯葛」初出茅廬的楊思琦，指女方在劇組被孤立兼承受巨大壓力。然而，這單逾二十年的陳年舊怨近年竟迎來「花旦不和」羅生門大反轉！早前有資深傳媒人及圈中人在網上節目大爆當年內幕，暗示當年其實是有人刻意「扮可憐」博取同情，其處事作風甚至連部份幕後人員都看不過眼。雖然事過境遷，幾位當事人早已各自發展並放下恩怨，但這段峰迴路轉的戲外羅生門，無疑為這套深夜重播的經典舊劇，增添了不少另類的「食花生」趣味。