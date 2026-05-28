《唱錢》李茵彤江廷慧大解放泳裝內鬥　趙頌宜趴池邊雙峰徹底釋放

夏日炎炎，又到了大曬泳裝的季節。近排憑主持《唱錢》成功入屋的李茵彤（Desta），近日與另一位節目女主持兼Plan V隊友江廷慧（Vivian）上演「內鬥」，兩女聯同《聲夢傳奇2》的兩位好友趙頌宜及梁芷菁齊齊大解放，在社交平台上演泳裝大放送。幾位小妮子難得激罕以性感姿態示人，畫面相當吸睛，頓時令網民眼前一亮。

李茵彤（Desta）近排憑主持《唱錢》成功入屋。（IG@desta_l_e_e）

李茵彤的泳裝偏可愛風，但不失性感。（IG@desta_l_e_e）

李茵彤罕有性感 吐舌回眸晒電力

平時在幕前總給人感覺可愛、清純的李茵彤，這次罕有地挑戰性感極限。她身穿一件黃白色的綁頸泳裝，在鏡頭前展現出無瑕的白皙皮膚，頭上更特意繫著一朵配合泳裝顏色的鮮花，充滿渡假風情。相中的李茵彤展現出多個嬌媚姿態，有的相片她雙手交疊，凝視鏡頭，大玩眼神；有的相片她則轉身，並回眸一笑，露出白滑的美背。更有幾張相片她調皮地吐舌頭，展現其可愛、鬼馬的一面。李茵彤這次反差演出，令大批網民紛紛留言驚呼：「美炸了天啊」、「不是吧，那麼正」、「你都玩依味呀？」、「不得了呀，你學壞了」。

李茵彤的眼神流露出無辜與清純。（IG@desta_l_e_e）

這個可愛模樣，大家應該熟悉了。（IG@desta_l_e_e）

大晒白滑的美背。（IG@desta_l_e_e）

江廷慧黑 Bikini 玩側面殺

至於「Plan V」隊友江廷慧則大玩黑色誘惑，她穿一套黑色掛頸式 bikini 泳衣，意識比李茵彤大膽，大方將美好身材展現於人前。在多張全身及側身相片中，江廷慧微濕的長髮散落肩頭，站在水中微微回眸，貼身的黑色高腰泳褲與掛頸泳衣，將她的身形線條勾勒得淋漓盡致，在清澈的水波下若隱若現，視覺效果誘人。成功吸納大批網民激讚：「Jeng到」、「你咁索得唔得㗎？」、「完美身型」。

江廷慧是《唱錢》的直播主持。（《唱錢》節目截圖）

江廷慧很會擺pose。（IG@vivixkong）

還有高炒角度。（IG@vivixkong）

濕身誘惑。（IG@vivixkong）

靚女。（IG@vivixkong）

若隱若現。（IG@vivixkong）

有feel。（IG@vivixkong）

大騷S型。（IG@vivixkong）

趙頌宜「雙峰壓頂」性感爆燈

不過數到最震撼都是現年23歲的趙頌宜，其哥哥正是《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠。平時斯斯文文、密密實實的趙頌宜，原來一直「禾稈冚珍珠」。趙頌宜換上一頭短金髮，襯托出她宛如白雪的無瑕肌膚。她身穿一套藍白相間的幼帶式 Bikini 泳衣，且剪裁非常大膽，將她平日深藏不露的澎湃上圍徹底釋放，視覺效果極度震撼。

趙頌宜平時給人感覺都是斯斯文文、密密實實。（IG@c_chungyee_）

今次突然超級大解放。（IG@c_chungyee_）

震撼眼球。（IG@c_chungyee_）

在其中一張近鏡相片，她整個人趴在泳池邊，雙臂微微交疊，胸前傲人雙峰呼之欲出，深邃事業線一覽無遺，配上她咬手指的無辜表情，性感指數爆燈！不過她卻嫌自己手指不夠長，留言：「人生第一彈泳衣照（啲手指好短）」。相片曝光後，不少網民直言被嚇到「認唔出」，紛紛留言驚呼：「可愛，完全唔認得」、「黐線 黐咗兩條」、「水不深，可你太兇」、「Wow估唔到估唔到，好鬼索」、「Very Sexy」；更有人高呼：「如果出寫真肯定大把人會買!! 」

不得了！（IG@c_chungyee_）

引起網民哄動。（IG@c_chungyee_）

梁芷菁則以清純為主。（IG@chingch1ng.11）