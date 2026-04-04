日本小學34歲男教師與24歲女教師校內發生性行為　副校長聞聲撞破

身為教師，竟然把學校當行宮？近日「十幾次性行為」竟成為日本社交網站的熱搜詞，事緣神戶市教育委員會於3月30日公布，須磨區市立小學的34歲男教師與24歲女教師在校內發生多次親熱行為，最終被副校長撞破及舉報，終被處以停職6個月的紀律處分。

涉事男女教師曾於工作時間以外，於任職的小學教室、走廊、男生更衣室等場所發生十多次不當行為。（AI生成圖片）

異響驚動副校長 尷尬撞破不當行為

日本《朝日新聞》報道，根據神戶市教委公布的資料，涉事男女是同校教師，即屬同事關係，自去年8月至今年3月上旬期間，曾於工作時間以外，於任職的小學教室、走廊、男生更衣室等場所發生十多次不當行為。

今年3月上旬某天傍晚，副校長在校內巡查時，發現用作儲藏室的房間傳出異響，上前查看時見到該男教師與衣衫不整的女教師走出來。據悉，2名當事人均表示：「未能克制住衝動。」

涉事男女教師曾於工作時間以外，於任職的小學教室、走廊、男生更衣室等場所發生十多次不當行為。（AI生成圖片）

網民怒斥：違背師德

有網民認為事件的嚴重性在於該對男女身為教師，竟然在學校作出性行為，嚴重違背師德，對校園環境與教職人員形象造成不良影響，如果被小學生撞見，更會對未成年人的心理造成巨大衝擊。更有人留言指「講個笑話，日本人不敢在外面牽手，卻敢在外面親熱」，嘲諷涉事教師表面道貌岸然，實質行為有傷風化。

有網民認為事件的嚴重性在於該對男女身為教師，竟然在學校作出性行為，嚴重違背師德。（Shutterstock圖片）

校長被指監管不力 同遭處分

此外，神戶市教委就管理監督失職問題，對涉事學校的57歲校長追究責任，並於同日對其作出警告處分。有網民認為校長無辜受牽連，不僅要接受處分，還被迫公開了年齡，屬相當無辜。