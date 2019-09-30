【減少頭皮】牛骨梳、髮膜未必可紓緩頭痕　4種洗頭水成份更有效

踏入秋分，天氣變得清涼，有些人的頭皮也隨著轉季而出現敏感，最明顯的例證是頭皮容易痕癢，頭屑也如雪花般飄落。不過大家亦得留意，頭皮過敏除因敏感性皮膚而引起外，也可能是因為它受到真菌感染。 有皮膚科醫生表示，脂溢性皮炎是香港人最常出現的頭屑和頭痕病因。要改善問題，就必須看醫生及使用含特定成分的洗頭水。

由於一般人無法靠肉眼觀察得到頭皮敏感的原因，所以得拜託醫生檢查才行，專科醫生建議，當勤洗頭但症狀超過兩、三日仍不消，便要看醫生。（Getty/VCG）

頭痕頭屑成因眾多

香港人最常遇到的頭皮不適主要是「頭痕」與「頭屑增加」兩種，不過不少人都只使用註明抗」、止癢功效的頭髮產品，嘗試改善問題，卻對頭皮的健康毫不了解。皮膚科醫生林嘉雯指出，引起頭屑和頭痕的原因眾多，除了頭皮本身敏感屬性或過於乾燥外，患上濕疹、頭皮癬、牛皮癬、脂溢性皮炎及接觸性皮炎等等都有可能引起這兩個症狀。

最常見多頭屑病因：脂溢性皮炎

據林醫生指，本地最常引起頭屑的病因是脂溢性皮炎。「脂溢性皮炎的成因其實未明，但有研究顯示它是與皮屑芽苞菌有關，它是皮膚上正常的霉菌，尤其活躍在皮脂腺發達的部位例如頭皮和T字部位。其代謝物有機會刺激皮膚，引起免疫系統的反應而造成脂溢性皮炎。」

另外，接觸性皮炎特別常見於喜歡電髮和染髮的人。她表示：「接觸性皮炎的出現是因為患者接觸了某一種物料，導致頭皮出現過敏。而電髮、染髮過程中的熱力、藥水和染髮劑都會給頭皮帶來刺激，容易引起此病。所以染、電髮時盡量不讓化合物沾到頭皮。」

從日常預防入手

此外，日常的預防和保養功夫也十分重要，而方法就是離不開防曬、護髮、作息定時和飲食健康四大部分。

防曬：雖然頭皮是被頭髮遮住，不會直接曬傷，也很多人卻忽略頭皮也會遭受紫外線日積月累的傷害，所以應該多戴帽和打傘來防曬 護髮：要選擇合適個人頭皮屬性的洗頭水、使用正確的洗髮方式和吹髮最好用室溫溫度 作息定時：定時睡覺、少熬夜 飲食：切勿攝取過多糖分和蛋白質

坊間秘法有用嗎？

坊間流行很多據說可以紓緩頭皮敏感的方法，不過林醫生認為，除了轉用洗頭水或許有用之外，其餘方法都沒有幫助。「以梳子的材質來說，牛角不比塑料的高級，亦不會改善頭痕；相比之下，梳頭的力道更加重要，要盡量溫柔，切勿拉扯，否則會更刺激到頭皮。至於使用髮膜、剪頭髮和按摩頭皮等其他方法並沒有科學根據支持，所以不能下定論指它們有此功效。」

選擇洗頭水建議

要揀選合適的洗頭水，自然要從成份入手。據另一位皮膚科醫生陳厚毅指，要針對去除真菌及去頭皮，以下四種洗頭手的成份會較有效：

Ketoconazole：是對付真菌的藥物，能夠抑制真菌生長 Zinc Pyrithione：抑制真菌生長，從而減低頭油 Selenium Sulfide： 控制真菌，去頭油，從而控制頭屑狀況 Tar（焦油）：去除頭皮上死去的角質蛋白，從而減少頭屑

陳醫生指，受困擾人士無需每天都使用這些洗頭水，隔天使用或一星期使用兩次已經很有效，而且在情況好轉後便可停用；如果是經常復發，則可以每星期做一次以作預防。他又提醒，使用過這些特定成分洗頭水用後，頭皮會容易變得乾燥，因此可適量使用護髮素以改善髮質。

使用含有特定成分的洗頭水有助抑制真菌生長及去頭皮。（Getty/VCG）