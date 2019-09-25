【維他命】為何總是容易嬲、冇記性？　你可能缺少了維他命B12

在醫院裏，如果醫生、護士向患者詢問用藥史時，問一句：「有沒有在吃什麼健康食品？」很多人都會回答：「喔！我有在吃B群！」 維生素B（維他命B）是一群水溶性的維生素，共為八種維生素的組合，分別是維生素B1、維生素B2、維生素B3、維生素B5、維生素B6、維生素B7、維生素B9以及維生素B12。其中名號最響亮的可說是葉酸（維生素B9）和維生素B12，我們今天就來談談維生素B12。

維生素B12有什麼作用呢？我們身體製作紅血球時要用到維生素B12，製作DNA也需要用到維生素B12。維生素B12還與細胞的新陳代謝、神經的功能有關，是身體不可或缺的重要物質。

可是，我們的身體不會自行製作維生素B12。我們僅能靠食物獲得維生素B12，且要從動物性食物來源獲取，如果有喝牛奶類、吃蛋類、海鮮、肉類等，就能得到維生素B12。

我們僅能靠食物獲得維生素B12，且要從動物性食物來源獲取。（照護線上授權使用）

每個年紀需要獲取的維生素B12建議量並不同，1到3歲時每天要達0.9mcg，4到8歲時每天1.2mcg，隨著年紀增長，建議量繼續上升，9到13歲時每天1.8mcg，14歲以上與成人是每天2.4mcg。懷孕、哺乳時需求量更是特別高。

▼▼▼點擊圖片睇下缺乏維生素B12的成因及症狀▼▼▼

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那缺乏維生素B12時，人會表現出什麼症狀呢？最主要是造成貧血與神經方面的麻煩。

缺乏維生素B12症狀（按圖了解）：

萬一表現出這些狀況，醫生懷疑是維生素B12缺乏的話，可以抽血檢驗維生素B12的數值。確診之後可用口服、針劑補充維生素B12，這些補充法也可以並用。如果患者本身因為病情、手術史而難以從腸胃道吸收維生素B12，就要先選擇針劑。

貧血導致的症狀可因為補充維生素B12之後改善，但缺乏維生素B12帶來的神經問題可以是嚴重及不可逆的！因此在這裏要提醒大家，如果決定吃素，可以考慮在諮詢醫生後，固定補充口服或針劑的維生素B12，不要等到神經症狀跑出來後才補充。

如果決定吃素，可以考慮在諮詢醫生後，固定補充口服或針劑的維生素B12，不要等到神經症狀跑出來後才補充。（ Peter Bravo de los Rios/Unsplash）

那回到我們最開始提到的，很多人平常在吃B群，那會不會有吃太多的問題呢？就維生素B12來說，基本上算是挺安全的，即使吃更多通常也不會出事，因為我們身體僅會吸收「需要的量」，多餘的維生素B12就從尿排出去。

有研究會想要看看補充多一點維生素B12，會不會讓身體的神經更好，表現更好？我們現在只能確定「缺乏維生素B12，會造成認知功能障礙、失智等問題」。但目前「還沒有」研究證實「補充維生素B12能用來預防或治療失智症」。同時，若抽血結果顯示運動員缺乏維生素B12，那補充維生素B12會有用。但對已經充足的人再補充更多的維生素B12，並無法讓他因而變成更強大的運動員。

最後提醒一下，如果平常服用以下藥物，會影響維生素B12的吸收，要和醫生討論是否需要規則補充維生素B12，避免維生素B12缺乏。

維生素C：B群和C不要一起吃，會影響吸收！最好在吃完B群後隔兩至三小時再吃維生素C。 氫離子幫浦阻斷劑：proton pump inhibitors，簡稱PPI，這藥有「史上最強胃藥」之稱，可以抑制胃部製造胃酸，用來減緩胃食道逆流、胃潰瘍時的不適。然而維生素B12的吸收需要胃酸幫忙，一旦胃酸都被藥物抑制了，就難以吸收維生素B12。 Metformin：Metformin常是醫生開立給糖尿病患者、多囊性卵巢患者的第一線藥物，但這也會影響到維生素B12的吸收。

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維他命B12是一種水溶性維他命，必須從飲食或補充品吸收。當體內的維他命B12不足，可能會出現貧血、思考遲緩、記憶力衰退、知覺減弱等現象。其實除肉類及奶製品外，還可攝進食一些食品來攝取維他命B12…

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：焦慮、容易被激怒？ – 缺乏維生素B12（懶人包）】