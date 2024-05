維他命D功效｜增肌抗抑鬱減心臟病風險6好處　過多恐便秘食慾不振

維他命D對人體擔當着重要的角色,最為人熟悉的是有助身體維持正常水平的鈣和磷,也是身體可以吸收鈣的關鍵,但原來還減低抑鬱亦有幫助!



維他命D功效

1.維持骨骼健康:維他命D有助身體吸收鈣質,以維持骨骼及牙齒健康。

2.保持肌肉狀態:維他命D在肌肉細胞裡能促進鈣的吸收,並能調節基因來幫助肌肉收縮與肌肉細胞的增生,對於缺乏營養的老年人更有顯著的效用。

3.調節神經:維他命D除了與鈣攝取有關外,還有助調節細胞生長、神經肌肉與免疫功能,以及減少發炎反應。

維他命D有助減少發炎反應。(VGC)

4.預防疾病減心臟病風險:根據《Journal of the American Medical Association》指攝取適量的維他命D有助減低患上多發性硬化症的風險。《Circulation》雜誌指出維他命D可減低心臟病形成的機會。而《American Journal of Clinical Nutrition》更指出維他命D跟維他命C一樣有助降低患流感的可能性。

5.助抗抑鬱 :維他命D在人體擔當着調節情緒、防止患上抑鬱症的角色。有研究發現抑鬱症病患者食用維他命D補充劑後,情況有所改善。同時發現患有焦慮和抑鬱的人,大多都是缺乏維他命D。

有研究發現抑鬱病患者食用維他命D補充劑後,情況有所改善。(GettyImages)

6.助減體重:根據《British Journal of Nutrition》報道,對比其他減肥藥物,食用富含維他命D的食物如三文魚、沙甸魚或蝦更能減輕體重。如果將含有維他命D的食物及含有鈣的食物一起食用,還有抑制食慾的作用。

維他命D攝取過多 易致噁心便秘

不過,吸收過多的維他命D也同樣會導致其他問題。由於維他命D有助攝取鈣,若身體內含太多維他命D的話,會令血液不停吸收鈣質,令血鈣水平升高,容易有噁心、嘔吐和食慾不振的反應。部分人更會胃痛、便秘或腹瀉。

攝取過多的維他命D也會有反效果如嘔吐和腹瀉。(VCG)

維他命D每日宜攝取多少?

因此,適量的攝取才是對身體有益,雖然暫時國際間仍未有一個關於成年人每日維他命D攝取量的標準,但The Institute of Medicine曾在其官網中指出,成年人每日維他命D的攝取量為600IU,70歲以上的成人每日800 IU。

根據衞生署指皮膚受到陽光照射,維他命D便合成。玻璃隔絕陽光中形成維他命D必須的紫外線B射線,所以在玻璃窗前曬太陽,無助身體製造維他命D。(GettyImages)

含豐富維他命D食物

最直接吸收維他命D的方法當然是曬太陽,每日約曬30分鐘便足夠,不過都市人天天在室內工作,未必有時間享受日光浴。所以可從飲食入手,食物中富含維他命D 的食物種類很少,按衞生署家庭健康服務網頁資料顯示,天然含維他命D的食物,包括油脂較高的魚類(例如三文魚、沙甸魚、吞拿魚)、蛋黃、肝臟等。市面上還有些標籤註明加入了維他命D的牛奶、奶製品、豆奶、果汁、早餐穀物等。維他命D是脂溶性維他命,得和油脂一起攝取才會好吸收,建議和富含油脂的食物一起吃。不妨參考以下食譜,吸收一下維他命D!

