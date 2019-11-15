【冬季流感】患流感要焗身汗及戒口？　認清5個治理流感有效方法

冬季流感殺到，不少人認為流感年年有，更把流感視作小病，不需要大驚小怪。其實感染流感可大可小，及早治療方是上策。

不過，坊間流傳不少與流感相關的迷思；例如有說患流感時只要「焗」一身汗就能痊癒，又有指待在家中就可以完全不怕流感，到底孰真孰假？由呼吸系統科專科醫生吳健聰撰文，解釋五個常見的流感迷思！

撰文：呼吸系統科專科醫生吳健聰

過往，冬季流感高峰期多在一月至三月，但今年自九月起已有零星流感入院個案。（資料圖片）

流感，即季節性流行性感冒，是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。坊間不少人對於預防及應付流感自有一套方法，但做法到底是不是正確？以下為大家拆解五個常見的相關迷思，希望大家能有效抵禦流感侵襲。

馬上破解5大流感迷思（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

迷思一：流感時焗一身汗會更快康復？

其實出汗的目的在於，當人體覺得溫度過高，可透過張開毛孔排汗，利用汗水蒸發的原理，帶走水份和熱力，以達到降溫效果。

不過，如果患上流感，身體往往會出現發燒和缺水等徵狀，需要額外的水份補充以對抗病毒，所以過多的流汗反而會令病情加劇，更難痊癒。因此，如果流感或其他上呼吸道感染仍然未痊癒，建議應多休息，康復後才進行流汗活動。

迷思二：患流感可自買藥解決？

流感是由病毒所引起，如果在染上流感及發燒後的48小時內確診，服用抗流感病毒藥物如特敏福，的確可有效控制病毒和退燒，令病人早日康復，降低出現併發症的機會，但此藥需獲醫生處方才可買到。

但如果流感患者有第二波的細菌感染，尤其是黃金葡萄球菌和肺炎鏈球菌，出現持續發燒或有其他併發症如肺炎等，便需要使用抗生素作治療，而服用抗生素務必要由專科醫生決定，因此應盡快求醫。

服用抗流感病毒藥物如特敏福，有效控制病毒，令病人早日康復。（Anastasiia Ostapovych/unsplash）

迷思三：流感需不需要戒口？

在西醫角度，患上流感沒有需要特別戒口，但不建議病人進吃油炸、辛辣等不健康的食物；另建議多休息、多喝水和進食營養價值高的食物，尤其是維他命C，因為可幫助對抗病毒和增加身體復原的速度。

迷思四：留在家就不需要擔心流感病毒傳播？

廁所往往是病毒的溫床，流感病毒有機會透過水渠從不同樓層散播出去，因此家居廁所的去水渠U型儲水位要經常儲滿水，阻隔病毒；而廁所板也最好經常保持蓋上，避免病毒傳播。

流感病毒主要透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，因此不少人會載上外科口罩預防流感。（資料圖片）

迷思五：可重複使用的口罩有效預防流感嗎？

雖然暫時沒具體數據顯示口罩可預防多少百分比的病毒傳播，但相信口罩的確能大大減少病毒傳染機會。因此，市民如果流感未痊癒，都建議要使用外科口罩，防止鼻液和口水在流鼻水和打噴嚏時傳播病毒；在戴口罩和除下口罩前，也應用搓手液等徹底清潔雙手，以免雙手受佈滿病毒的口罩污染，成為另一個傳播病毒的媒介。

市面上不少可重用的口罩，主要是用作預防花粉症和過敏情況，故可以在清洗後重複使用，但如果是流感病人使用口罩的話，還是建議用一次性的外科口罩比較安全。

呼吸系統科專科醫生吳健聰（撰稿人授權提供）

相關文章：【流感】病徵同樣是喉嚨痛及發燒？ 教你辨別流感、傷風不同