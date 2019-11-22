【催淚彈】含二噁英或危害市民健康　想有效排出有害物該怎做？

編按：催淚彈包含化學成分暫時不明，唯行動部高級警司汪威遜已承認催淚彈有機會釋放二噁英，同時二噁英有多個源頭釋放。不幸吸入二噁英可怎樣做？且看下文作者分享。

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近期香港警方發射的催淚彈，由於發射溫度過高，有化學教父之稱的K Kwong指催淚彈燃燒後得出的化合物會是二噁英，對前線記者、示威者，甚至是警察自己的健康有極大的潛在風險。尤其二噁英在人體的半衰期為3–25年，造成的影響是長遠的，影響數代人。

既然短期內無法改變政府與警方行為，再加上自行清理環境也有極大危險性，不少人已開始向食療方向思考，到底如何將體內二噁英排出。

催淚彈釋放的化合物二噁英在人體積聚，造成長遠影響，因此不少人已開始向食療方向思考。（資料圖片／林振華攝）

二噁英是種持久性環境污染物(persistent environmental pollutants, POPs)，在世界各地的環境中都會發現，動物從環境中攝取二噁英後，由於不易被代謝，會在食物鏈中累積，又或隨排泄物再次進入環境，而二噁英在身體累積的地方主要是動物脂肪組織之中。

由於二噁英無處不在，所有人都會有本底曝露(background exposure)，但世衛相信低水平的二噁英不會影響人體健康。在正常情況下，90％以上人類攝取到的二噁英來源是肉類、奶製品、魚和貝類的食物。二噁英最大問題會誘導淋巴細胞死亡，抑制身體製造殺傷性T細胞(cytotoxic T cell)，引起免疫系統調節障礙。同時，二噁英亦會誘發基因突變，由此而具有致畸胎與致癌作用。

二噁英會引起免疫系統調節障礙、基因突變等疾病，禍害深遠。（Allie Smith/Unsplash）

有些人說因為二噁英會造成氧化壓力(oxidative stress)，因此要多吃維他命A、C、E等有高抗氧化作用的營養成份，但這都是治標不治本的方法，最有效方法應該是盡快將二噁英排出體外，避免其進一步破壞身體DNA和免疫系統。

小球藻(Chlorella)是其中一種被指有效移除體內二噁英的食品。早在1999年，有研究顯示服食小球藻一星期的老鼠排出的糞便2種二噁英PCDD與PCDF量，團隊發現吃小球藻排出的PCDD與PCDF分別比對照組多0.2–11.3倍和0.3–12.8倍。該日本團隊當時稱，小球藻也有機會可應用在人類移除體內二噁英。2007年，另一日本團隊則研究小球藻補充劑能否降低母乳中的二噁英成份，並發現除了明顯減少母乳二噁英，補充劑亦可增加母乳內的免疫球蛋白A(Immunoglobulin A)，降低哺乳嬰兒受病原體感染的風險。

研究顯示，小球藻有機會可應用在人類移除體內二噁英，更可增加體內的免疫球蛋白A。（VCG）

如果不想花錢買小球藻補充劑，有個更簡單的方法：喝茶。有研究曾指，黑茶與紅茶內的茶黃素(theaflavin)能抑制二噁英與基因轉錄因子芳香烴受體(aryl hydrocarbon receptor,AhR)結合，從而抑制二噁英對AhR造成的毒性與變形。AhR本身會參與環境毒素、致癌物的代謝活動，在免疫系統調控反應方面扮演重要角色。另外，其中一種兒茶素(catechin)表沒食子兒茶素沒食子酸酯(Epigallocatechin gallate, EGCG) 被指透過保護線粒體，而有效保護胰臟β細胞免受二噁英的急性毒性。除了可可豆外，綠茶也含大量的EGCG。

至於紅色和黑色提子皮含豐富的白藜蘆醇(resveratrol)同樣會與AhR結合，其結合能力比二噁英更強，且不會啟動後續的轉錄基因活化過程，在試管和活體測試，甚至是老鼠實驗結果都顯示白藜蘆醇有足夠能力抑制二噁英對AhR的影響。亦有老鼠研究曾顯示，柑橘類果實果皮上的橙皮苷(hesperidin)可減輕二噁英對身體組織，和氧化與抗氧化系統平衡造成的不良反應。

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不過，即使有這些研究理論，並非代表我們吃這些成份就能解決二噁英毒性。舉個例，難道不斷喝紅白酒然後若無其事繼續「吃」警方施放的催淚彈嗎？雖然2004年有日本小型研究指，9個測試者服用降膽固醇藥colestimide六個月後，其血液二噁英含量平均下跌20%，但正如世衛所說，從源頭減少人類接觸二噁英是最佳的預防方法。

作者簡介：小肥波

販賣腦汁維生的蛋散。文章散見於不同網絡媒體。著有《養生大謬誤》。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「食咩可減體內二噁英含量？」​】

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