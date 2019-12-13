【流感】感冒與流感大不同？ 患了流感就不會感冒的原因是...

感冒與流感有可能同時患上嗎？日常生活當中，很少不為意的小事情都可能與健康息息相關，為什麼疲倦時會自然地揉眼睛？伸展為何令人感覺零舍舒暢？對身體瞭解更多，有助掌握健康生活的秘訣。

即睇3個健康百科快答題（按圖了解）：

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Q1. 有可能既感冒又得流感嗎？

一般感冒跟流感由不同病毒類型所造成，所以體內可能同時存在這兩種病毒。不過身體對於某種病毒的免疫反應，往往會使體內環境不適合其他病毒生存，因此當身體在對抗某種病毒時，另一種病毒不太可能有機會趁虛而入。不過這種抗病毒狀態並無法讓你抵抗細菌感染，因此很多流感致死的病例，實際上是因為當免疫系統忙着對付病毒時，繼發性細菌性肺炎感染所致。

一般感冒跟流感由不同病毒類型所造成，所以體內可能同時存在這兩種病毒。（twinsfisch/Unsplash）

Q2. 我們疲倦時為何會揉眼睛？

當我們疲倦時，經常會覺得眼睛發癢，揉眼會刺激淚腺釋出淚液，潤滑眼睛。不過行經臉部、顱骨跟眼睛的眼神經，及行經心臟的迷走神經之間，有種奇怪的關聯性：揉臉或是按壓眼睛，會觸發「眼心反射」，降低心跳速率，可使你在疲倦或有壓力時放鬆。

Q3. 為什麼伸展如此舒服？

在你睡了一晚或盯着電腦一下午之後，沒有什麼比拉拉筋、舒緩一下緊繃肌肉更棒的了。這樣做不僅可以讓你注意身體狀況、釐清思緒，還可以釋放腦內啡。

拉拉筋、舒緩一下緊繃肌肉來放鬆。（kike vega/Unsplash）

當你伸展筋骨一段時間後，肌肉的血流量就會增加。肌肉由神經系統控制，神經系統分成兩大部分：負責戰鬥或逃跑的「交感神經」，以及負責休息跟消化的「副交感神經」。靜態伸展會增加副交感神經活動，促進放鬆感。雖然伸展時心跳可能會加快，不過之後就會恢復正常。

《健康，從為什麼開始：BBC專家為你解答身體大小事》，《BBC知識》國際中文版著。（紅樹林出版）

以上內容節錄自《健康，從為什麼開始：BBC專家為你解答身體大小事》。

作者：《BBC知識》國際中文版

出版社：紅樹林出版

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