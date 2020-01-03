沙士（SARS，嚴重急性呼吸系統綜合症）近日再成港人關注話題，因武漢近期爆發病原不明肺炎，而日前亦有一名曾到訪武漢的港人出現上呼吸道症狀及發燒。雖然相關病人經初步測試後，證實禽流感及SARS呈陰性反應，但仍教不少人密切關注事情進展。 其實沙士早期的徵狀與流行性感冒相似，但威脅程度卻不同，要防範於未然，最好還是對這病有多點了解。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇指出，12月31日被揭發的不明肺炎，和過往的沙士或禽流感有相似的地方。（資料圖片/羅君豪攝）

據衞生署衞生防護中心的資料指，「沙士」為嚴重急性呼吸系統綜合症，由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒 (SARS-CoV)，而引發的呼吸道傳染病。

沙士的成因及徵狀（按圖了解）：

+ 6 + 5 + 4

初期病徵似流感

早期沙士徵狀和流行性感冒相似，例如兩病皆會令患者頭痛和肌肉痛等。另外，沙士患者與流感患者通常都會發燒，沙士患者發燒時的體溫通常在攝氏38度或以上，而流感患者則通常會燒至攝氏38.5度或以上。

沙士的潛伏期一般為2至7日，也可能會長達10日，部分沙士患者在發病初期可能只有輕微的呼吸道感染症狀，不過幾天後，或會出現下呼吸道感染的症狀，當中更有約一成患者的病情可能會極速惡化至呼吸衰竭，並須接受深切治療。

至於流感，它的潛伏期通常是1至3日，患者的病情輕重不一，病情較輕人士只要加以適當護理，大部分患者可在一星期內自行痊癒，並不會出現肺炎的跡象；病情較嚴重者則可能會引發包括支氣管炎及肺炎等併發症，並可能令‧慢性疾病惡化，如充血性心臟衰竭、哮喘及糖尿病等。

現今有不同測試方法，可檢測出引發「沙士」的冠狀病毒，例如透過呼吸道分泌物及糞便等臨床樣本。另外，患者在病發約10日後，可透過血清測試驗出所產生的冠狀病毒抗體。

可藉人與人接觸傳染

沙士主要透過人與人的近距離接觸傳播，當中特別容易通過患者咳嗽，或打噴嚏時噴出的呼吸道飛沫傳播。當患者的飛沫附在周邊人士的口、鼻或眼睛黏膜上時，沙士就有機會傳到別人身上。另外，假如人們的雙手接觸被病毒污染的物品，然後再接觸口、鼻或眼睛，也有機會受感染。雖然目前並未有流行病學資料顯示「沙士」會經由泳池傳播，不過假如大家出現有呼吸道感染的病徵，就不應前往游泳。

現時醫學界未有可預防沙士的疫苗，也未有針對性治療此病的方法，因此患者只能接受支援性的治療。要減低患上沙士的機會，大家可從保持良好的個人及環境衞生做起，減低感染沙士的風險。

預防沙士建議（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

在個人衛生層面，大家應經常保持雙手清潔，勤用梘液和清水清潔雙手，並應隨身帶備紙巾酒精搓手液清潔雙手。當出現呼吸道感染病徵，就要配帶外科口罩，不應上班或上學，並要避免到人多擠逼的地方。用餐時應使用公筷和公匙，並維持良好的生活習慣。

至於在環境衛生方法，便應勤清洗及消毒常用物品。廁所、排水口及喉管應定期消毒，並要預防隔氣彎管乾涸。而肉眼可見的呼吸道分泌物，可使用吸水力強的即棄抹巾清理，再使用稀釋家用漂白水消毒。

當然，大家要密切留意自己的身體狀況，如有任何不適狀況，或懷疑自己患有沙士，便應盡早求醫。

（資料來源：衛生署、香港政府一站通、醫院管理局）

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