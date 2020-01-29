【武漢肺炎】抗病毒6大謬誤　維他命C及抗生素無效（附抗疫湯水）

武漢肺炎疫情日漸嚴重，境況令擔憂。香港已出現多宗新型冠狀病毒確診個案。新型冠狀病毒現時並無疫苗對治，病毒可人傳人，疫情情況每日變化，公眾難免會感到恐慌，甚至有不少錯誤理解，例如以為大量進食維他命C 或抗生素對抗疫有幫助。大家要加強預防，但若防疫上做錯了就無效，等如白做，故保障自己及家人，有些偏方不要盡信。

坊間流傳不少防疫知識，究竟是正確防疫，還是謬誤呢？由梁智鴻醫生及高永文醫生醫生推薦的《新型冠狀病毒感染肺炎防護讀本》一書，為大家拆解對抗病毒的6大謬誤，另外，亦介紹2款中醫保健湯水。

按圖瞭解6大防疫謬誤：

+ 10 + 9 + 8

1. 在室內用食用醋就可以殺死新型冠狀病毒？

食用醋中含有的醋酸濃度十分低，其實不能達至消毒的效果！加上，使用食用醋，還容易對眼睛和呼吸道造成刺激及傷害，帶來反效果。

2. 服用抗病毒藥物，就可預防新型冠狀病毒感染肺炎嗎？

目前未有證據顯示，抗病毒藥物可預防新型冠狀病毒感染肺炎。

3. 服用抗生毒可預防新型冠狀病毒感染肺炎嗎？

新型冠狀病毒感染的肺炎病原體是病毒，但抗生素針對的是細菌。假如要以預防為目的，錯誤使用抗生素，反而會增強病原體的耐藥性，所以服用抗生毒是不可預防新型冠狀病毒感染肺炎。

4. 食用維他命C可預防新型冠狀病毒感染肺炎嗎？

維他命C 可幫助維持免疫系統正常發揮，但不能增強免疫力，也沒有抗病毒的作用。疾病治療過程中，攝入維他命C 通常只是輔助性治療手段之一。因此，食用維他命C，不可預防新型冠狀病毒感染肺炎。

5. 戴多幾層口罩就可更好地預防新型冠狀病毒感染肺炎嗎？

大家只要戴一個口罩便可以了！戴多層口罩，如3至4個口罩，只會讓人喘不過氣。空氣不能從正面進入鼻腔，只可從側面進入，反而失去防護效果。此外，大家也不是一定要使用N95 口罩，戴普通一次性醫用口罩，也可以阻擋飛沫傳播。

6. 在流感高峰期時，不少市民接種流感疫苗，這是否代表接種了流感疫苗，就不容易被新型冠狀病毒感染？又或是，即使受感染，情況也會相對沒有那麼嚴重？

流感疫苗主要作用是預防流感，對新型冠狀病毒感染並沒有預防作用。即使大家接種了流感疫苗，仍可能會感染新型冠狀病毒，也可能出現嚴重症狀。

大家瞭解了正確知識後，就應好好預防。在飲食方面，陳錦良博士就指出，在春季應少食酸味食物，要適量多食甘味的食物，以增強脾胃運化功能，減低患上脾胃疾病的機會。另外，不應過量飲酒，也不應多吃難以消化的食物，以免傷及脾胃。只要脾氣（腸胃）健旺，就不易受邪入侵，如肝脾調和，則可避免很多內臟疾病的發生。

按圖瞭解中醫養生湯水：

+ 8 + 7 + 6

雪梨馬蹄潤肺茶 （4人份量）

功效：清潤肺燥，養陰生津，是用於素體陰虛燥熱人士作強身之用。

材料：雪梨2 個，馬蹄120 克，沙參80 克，桑葉24 克，羅漢果1/2 個

做法：

1. 將馬蹄洗淨後去皮，雪梨洗淨後、去核、切片。

2. 將所有材料放入鍋內，加入8碗半清水，浸泡約20至30分鐘。

3. 浸泡後的清水不必倒掉，以大火煲滾後，轉慢火煲半小時即可飲用。

石斛沙參養陰湯（4 人份量）

功效： 養陰潤燥，清熱生津，健脾袪濕，主要是素體陰虛燥熱，兼胃腸濕熱之人士，作強身之用。

材料： 石斛40 克， 沙參40 克，生薏苡仁40 克，麥冬24 克，桑葉24 克，生甘草12 克。

做法：

1. 材料洗淨。將所有材料一起放入煲內，加入清水10 碗，以清水浸泡約20-30 分鐘。

2. 浸泡後的清水不必倒掉，再以大火煲滾後轉慢火煲1 小時即可飲用。

除了正確防疫、注意衛生外，最重要的是，當大家出現類似徵狀，應馬上求醫，並佩戴口罩，以免傳播病菌。

（資料來源：新型冠狀病毒感染肺炎防護讀本）

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