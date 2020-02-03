【養生】春天易倦熱底脾氣暴躁　寒熱體質紓解春困濕重（附湯水）

立春是二十四節氣中的第一個節氣，意指春天到臨，萬物甦醒。在乍暖還寒的天氣裏，人會容易出現濕重，易感疲倦、眼瞓及腹脹等，在中醫角度稱為「春因」。註冊中醫師邱穎琳便就春困分享相應旳食療、穴位及日常生活提示，助大家於春天裏保持健康好狀態。

今年二月四日為「立春」，代表春天重臨。照理來說，天氣回暖，人們應比冬天更有活力才是，但為什麼很多人在春天反而容易感疲倦、犯睏渴睡？原來是因為「春困」作崇...

天文台料立春最高溫達20度，並多雲有幾陣雨。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

什麼是春困？

邱醫師指，由於香港的春天潮濕多霧，且時冷時暖，因此在立春後會促使濕重（即體內的濕氣多）的出現。春回大地，帶有濕氣的溫暖海風由南面吹來，與此同時，若人體的陽氣不通，便會易受這種天氣轉變的影響，加重身體濕氣。在中醫學角度，當人出現身體困重、浮腫、昏昏欲睡、疲倦、感到胸悶、腹脹及大便溏（大便稀薄）等症狀，便屬受春困困擾；如平日已有濕重的人，其症狀會更嚴重。

出現於寒底和熱底人士

不論寒底或熱底體質人士，均容易受春困的困擾，有昏昏欲睡、疲倦等症狀。不過，除了以上春困的徵狀外，寒底人士更會伴隨手腳冰冷、畏寒、骨痛等問題，而熱底人士則會變得脾氣暴躁及口氣大。該如何確定自己屬寒底或熱底體質？邱醫師指兩者在濕重時的表現各異。

寒底人士：伴隨手腳冰冷、畏寒、骨痛等

熱底人士：伴隨脾氣暴躁及口氣大

看看自己屬於寒底抑或熱底：（按圖）

肥胖、嗜吃海鮮和酒易春困

邱醫生說，有兩類人較易出現春困徵狀，包括肥胖人士和嗜酒、海鮮、生冷和油膩食物的人士。除此以外，住所陰暗或近海，同樣易使體內濕氣加重，因而出現春困。

第1類： 肥胖人士

肥胖人士因氣血運行受阻，容易積聚濕氣，濕氣重易出現春困的症狀。

第2類： 嗜酒人士、嗜吃海鮮、生冷和油膩食物的人

酒、海鮮、生冷和油膩食物都會容易令人產生濕氣，濕氣重易出現春困的症狀。

不論工作、去街及看電影也犯睏未必是懶惰，只是受春困影響。﹙VCG﹚

若不想飽受疲勞轟炸、身體浮腫和腹脹的問題困擾，可參考邱醫生提出的食療、穴位按壓及生活提示，有助擊退春困。

湯水食譜：老黃瓜苡米湯（4人份）

穴位：足三里穴

穴位：陰陵泉

邱醫生補充，除食療及穴位外，生活小細節也不容忽視。

1. 多做運動

做運動可促進氣血運行，亦有助排走濕氣。

2. 多曬太陽

曬太陽可使身體陽氣較旺，自然能祛除寒濕。

3. 保持家居環境乾爽

欲保持家居環境乾爽，可開啟抽濕機，也是幫助遠離濕困的方法之一。

註冊中醫師邱穎琳（受訪者授權提供）

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